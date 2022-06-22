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Эксперты рассказали, сколько сейчас стоит отдых на Карибах - РИА Новости, 22.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220622/kariby-1797029435.html
Эксперты рассказали, сколько сейчас стоит отдых на Карибах
Эксперты рассказали, сколько сейчас стоит отдых на Карибах - РИА Новости, 22.06.2022
Эксперты рассказали, сколько сейчас стоит отдых на Карибах
Эксперты рассказали, сколько сейчас стоит отдых в странах Карибского бассейна, пишет АТОР. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T15:22
2022-06-22T15:22
туризм
новости - туризм
мексика
куба
доминикана
ассоциация туроператоров россии (атор)
tez tour
anex tour
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько сейчас стоит отдых в странах Карибского бассейна, пишет АТОР."Турпакеты в Мексику, на Кубу и Доминикану пропали в этом летнем сезоне из ассортимента многих туроператоров. Причина – в труднодоступности этих направлений", — говорят в ассоциации.Но несколько вариантов все же есть. ANEX Tour, например, предлагает путевки на Кубу — от 25 тысяч рублей за двоих на семь дней. Авиабилеты оплачиваются отдельно. Перелет эконом-классом в Гавану и обратно в июле обойдется в 369 тысяч рублей с человека. Но мест на регулярных рейсах почти нет, отмечают в АТОР.У TEZ TOUR есть турпакеты в Венесуэлу, стоимость 11-дневного путешествия с перелетом и размещением в трехзвездочном отеле на острове Маргарита начинается от 105 тысяч рублей с человека.А в ассортименте Coral Travel — путевки в Мексику (от 521 тысячи рублей за двоих на десять ночей) и Доминикану (от 1,2 миллиона рублей на двоих, тоже за десять ночей). Авиабилеты включены.Прямые рейсы есть только в Венесуэлу, напоминают в ассоциации. В другие страны придется добираться с несколькими пересадками.
https://ria.ru/20220620/turtsiya-1796661240.html
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куба
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новости - туризм, мексика, куба, доминикана, ассоциация туроператоров россии (атор), tez tour, anex tour, coral travel, туризм, туристы, отдых, цены
15:22 22.06.2022
 
Эксперты рассказали, сколько сейчас стоит отдых на Карибах

Эксперты узнали, сколько сейчас стоит отдых в странах Карибского бассейна

CC0 / dikarka / Пляж в Варадеро, Куба
Пляж в Варадеро, Куба - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
CC0 / dikarka /
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько сейчас стоит отдых в странах Карибского бассейна, пишет АТОР.
"Турпакеты в Мексику, на Кубу и Доминикану пропали в этом летнем сезоне из ассортимента многих туроператоров. Причина – в труднодоступности этих направлений", — говорят в ассоциации.
Но несколько вариантов все же есть. ANEX Tour, например, предлагает путевки на Кубу — от 25 тысяч рублей за двоих на семь дней. Авиабилеты оплачиваются отдельно. Перелет эконом-классом в Гавану и обратно в июле обойдется в 369 тысяч рублей с человека. Но мест на регулярных рейсах почти нет, отмечают в АТОР.
У TEZ TOUR есть турпакеты в Венесуэлу, стоимость 11-дневного путешествия с перелетом и размещением в трехзвездочном отеле на острове Маргарита начинается от 105 тысяч рублей с человека.
А в ассортименте Coral Travel — путевки в Мексику (от 521 тысячи рублей за двоих на десять ночей) и Доминикану (от 1,2 миллиона рублей на двоих, тоже за десять ночей). Авиабилеты включены.
Прямые рейсы есть только в Венесуэлу, напоминают в ассоциации. В другие страны придется добираться с несколькими пересадками.
Пляж одного из курортов Антальи - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 11:16Туризм
Эксперты рассказали, сколько на самом деле стоит хороший отдых в Турции
 
ТуризмНовости - ТуризмМексикаКубаДоминиканаАссоциация туроператоров России (АТОР)Tez TourAnex TourCoral TravelТуризмтуристыОтдыхЦены
 
 
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