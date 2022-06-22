Транспортную доступность Калининградской области наладят с помощью флота
Минтранс наладит транспортную доступность Калининградской области с помощью флота
Кафедральный собор в Калининграде. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Дополнительный флот будет привлечен для обеспечения транспортной доступности Калининградской области на фоне ограничения транзита в регион, сообщает Минтранс России.
"Принято решение о привлечении дополнительного флота для обеспечения транспортной доступности региона. С 25 июня на линию Бронка – Санкт-Петербург будет поставлен универсальный сухогруз Северного морского пароходства. В сентябре на линию будет поставлен еще один новый железнодорожный паром, ходовые испытания которого близятся к завершению", - говорится в релизе.
Уточняется, что в зависимости от фактической потребности провозные мощности морского сообщения могут быть оперативно увеличены за счет дополнительного флота.
"В связи с недружественными действиями по ограничению транзита в Калининградскую область Правительством Калининградской области организован Оперативный штаб по обеспечению транспортной доступности региона, который координирует движение грузов", - отмечают в Минтрансе. Там добавили, что в состав штаба вошли члены правительства Калининградской области, федеральных органов исполнительной власти, в том числе Минтранс России, представители бизнеса и предпринимательского сообщества.
Также, на текущий момент определен перечень приоритетных для обеспечения нормальной жизнедеятельности региона товаров, попавших под запрет к транзиту, который будет перенаправляться с железнодорожного и автомобильного транспорта в порты Ленинградской области с дальнейшей отправкой грузов морским сообщением. "Операторы морских терминалов Калининградской и Ленинградской областей готовы к переориентации грузопотоков и обработке дополнительных объемов груза", - отметили в ведомстве.
Ситуация находится под постоянным контролем Минтранса России и правительства Калининградской области.
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.