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Транспортную доступность Калининградской области наладят с помощью флота - РИА Новости, 22.06.2022
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Транспортную доступность Калининградской области наладят с помощью флота
Транспортную доступность Калининградской области наладят с помощью флота - РИА Новости, 22.06.2022
Транспортную доступность Калининградской области наладят с помощью флота
Дополнительный флот будет привлечен для обеспечения транспортной доступности Калининградской области на фоне ограничения транзита в регион, сообщает Минтранс... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T17:45
2022-06-22T17:45
экономика
мария захарова
маркус эдерер
калининградская область
россия
ленинградская область
евросоюз
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Дополнительный флот будет привлечен для обеспечения транспортной доступности Калининградской области на фоне ограничения транзита в регион, сообщает Минтранс России.Уточняется, что в зависимости от фактической потребности провозные мощности морского сообщения могут быть оперативно увеличены за счет дополнительного флота.По данным министерства, на сегодняшний день на паромной переправе Усть-Луга – Балтийск работают четыре судна, среди которых три железнодорожных парома и многофункциональное судно с возможностью перевозки накатных, генеральных грузов и контейнеров."В связи с недружественными действиями по ограничению транзита в Калининградскую область Правительством Калининградской области организован Оперативный штаб по обеспечению транспортной доступности региона, который координирует движение грузов", - отмечают в Минтрансе. Там добавили, что в состав штаба вошли члены правительства Калининградской области, федеральных органов исполнительной власти, в том числе Минтранс России, представители бизнеса и предпринимательского сообщества.Также, на текущий момент определен перечень приоритетных для обеспечения нормальной жизнедеятельности региона товаров, попавших под запрет к транзиту, который будет перенаправляться с железнодорожного и автомобильного транспорта в порты Ленинградской области с дальнейшей отправкой грузов морским сообщением. "Операторы морских терминалов Калининградской и Ленинградской областей готовы к переориентации грузопотоков и обработке дополнительных объемов груза", - отметили в ведомстве.Ситуация находится под постоянным контролем Минтранса России и правительства Калининградской области.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.
https://ria.ru/20220622/kaliningrad-1797378925.html
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экономика, мария захарова, маркус эдерер, калининградская область, россия, ленинградская область, евросоюз
17:45 22.06.2022
 
Транспортную доступность Калининградской области наладят с помощью флота

Минтранс наладит транспортную доступность Калининградской области с помощью флота

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКафедральный собор в Калининграде
Кафедральный собор в Калининграде - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Дополнительный флот будет привлечен для обеспечения транспортной доступности Калининградской области на фоне ограничения транзита в регион, сообщает Минтранс России.
"Принято решение о привлечении дополнительного флота для обеспечения транспортной доступности региона. С 25 июня на линию Бронка – Санкт-Петербург будет поставлен универсальный сухогруз Северного морского пароходства. В сентябре на линию будет поставлен еще один новый железнодорожный паром, ходовые испытания которого близятся к завершению", - говорится в релизе.
Уточняется, что в зависимости от фактической потребности провозные мощности морского сообщения могут быть оперативно увеличены за счет дополнительного флота.
По данным министерства, на сегодняшний день на паромной переправе Усть-ЛугаБалтийск работают четыре судна, среди которых три железнодорожных парома и многофункциональное судно с возможностью перевозки накатных, генеральных грузов и контейнеров.
"В связи с недружественными действиями по ограничению транзита в Калининградскую область Правительством Калининградской области организован Оперативный штаб по обеспечению транспортной доступности региона, который координирует движение грузов", - отмечают в Минтрансе. Там добавили, что в состав штаба вошли члены правительства Калининградской области, федеральных органов исполнительной власти, в том числе Минтранс России, представители бизнеса и предпринимательского сообщества.
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Также, на текущий момент определен перечень приоритетных для обеспечения нормальной жизнедеятельности региона товаров, попавших под запрет к транзиту, который будет перенаправляться с железнодорожного и автомобильного транспорта в порты Ленинградской области с дальнейшей отправкой грузов морским сообщением. "Операторы морских терминалов Калининградской и Ленинградской областей готовы к переориентации грузопотоков и обработке дополнительных объемов груза", - отметили в ведомстве.
Ситуация находится под постоянным контролем Минтранса России и правительства Калининградской области.
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.
 
ЭкономикаМария ЗахароваМаркус ЭдерерКалининградская областьРоссияЛенинградская областьЕвросоюз
 
 
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