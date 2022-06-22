https://ria.ru/20220622/kaliningrad-1797386666.html

Транспортную доступность Калининградской области наладят с помощью флота

Транспортную доступность Калининградской области наладят с помощью флота - РИА Новости, 22.06.2022

Транспортную доступность Калининградской области наладят с помощью флота

Дополнительный флот будет привлечен для обеспечения транспортной доступности Калининградской области на фоне ограничения транзита в регион, сообщает Минтранс... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T17:45

2022-06-22T17:45

2022-06-22T17:45

экономика

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Дополнительный флот будет привлечен для обеспечения транспортной доступности Калининградской области на фоне ограничения транзита в регион, сообщает Минтранс России.Уточняется, что в зависимости от фактической потребности провозные мощности морского сообщения могут быть оперативно увеличены за счет дополнительного флота.По данным министерства, на сегодняшний день на паромной переправе Усть-Луга – Балтийск работают четыре судна, среди которых три железнодорожных парома и многофункциональное судно с возможностью перевозки накатных, генеральных грузов и контейнеров."В связи с недружественными действиями по ограничению транзита в Калининградскую область Правительством Калининградской области организован Оперативный штаб по обеспечению транспортной доступности региона, который координирует движение грузов", - отмечают в Минтрансе. Там добавили, что в состав штаба вошли члены правительства Калининградской области, федеральных органов исполнительной власти, в том числе Минтранс России, представители бизнеса и предпринимательского сообщества.Также, на текущий момент определен перечень приоритетных для обеспечения нормальной жизнедеятельности региона товаров, попавших под запрет к транзиту, который будет перенаправляться с железнодорожного и автомобильного транспорта в порты Ленинградской области с дальнейшей отправкой грузов морским сообщением. "Операторы морских терминалов Калининградской и Ленинградской областей готовы к переориентации грузопотоков и обработке дополнительных объемов груза", - отметили в ведомстве.Ситуация находится под постоянным контролем Минтранса России и правительства Калининградской области.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.

https://ria.ru/20220622/kaliningrad-1797378925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, мария захарова, маркус эдерер, калининградская область, россия, ленинградская область, евросоюз