https://ria.ru/20220622/kaliningrad-1797226956.html
Задержек с доставкой грузов из-за морского пути не будет, заверил Алиханов
Задержек с доставкой грузов из-за морского пути не будет, заверил Алиханов - РИА Новости, 22.06.2022
Задержек с доставкой грузов из-за морского пути не будет, заверил Алиханов
Задержек с доставкой грузов в Калининград из-за переориентации на морские пути транзита не будет, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:43
2022-06-22T10:43
2022-06-22T10:52
экономика
россия
калининград
мария захарова
маркус эдерер
владимир соловьев (телеведущий)
литва
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781953851_0:123:2345:1442_1920x0_80_0_0_851e06b222a8fc9f1651bdb4838f7b5a.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Задержек с доставкой грузов в Калининград из-за переориентации на морские пути транзита не будет, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Алиханов в эфире программы "Соловьев Live" Владимира Соловьева ответил на вопрос, приведет ли переориентация на морские пути к возможным задержкам с поставками грузов."Сложно сказать однозначно, что не приведет, могут быть какие-то задержки на этапе приладки к новому морскому маршруту", - сказал губернатор. "Но если считать дни простоя, которые периодически нам создавали литовцы как на белорусско-литовской границе, так и на российско-литовской границе, можно сказать, что здесь все идентично с точки зрения сроков, и никаких задержек с точки зрения доставки грузов не будет", - пояснил он.
https://ria.ru/20220622/tranzit-1797190960.html
россия
калининград
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781953851_130:0:2214:1563_1920x0_80_0_0_cef6cbe3ecb53054745c2e6bc5ffa4c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, калининград, мария захарова, маркус эдерер, владимир соловьев (телеведущий), литва, евросоюз
10:43 22.06.2022 (обновлено: 10:52 22.06.2022)
Задержек с доставкой грузов из-за морского пути не будет, заверил Алиханов
Губернатор Алиханов: задержек с доставкой грузов из-за нового маршрута не будет