https://ria.ru/20220622/kaliningrad-1797226956.html

Задержек с доставкой грузов из-за морского пути не будет, заверил Алиханов

Задержек с доставкой грузов из-за морского пути не будет, заверил Алиханов - РИА Новости, 22.06.2022

Задержек с доставкой грузов из-за морского пути не будет, заверил Алиханов

Задержек с доставкой грузов в Калининград из-за переориентации на морские пути транзита не будет, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T10:43

2022-06-22T10:43

2022-06-22T10:52

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Задержек с доставкой грузов в Калининград из-за переориентации на морские пути транзита не будет, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Алиханов в эфире программы "Соловьев Live" Владимира Соловьева ответил на вопрос, приведет ли переориентация на морские пути к возможным задержкам с поставками грузов."Сложно сказать однозначно, что не приведет, могут быть какие-то задержки на этапе приладки к новому морскому маршруту", - сказал губернатор. "Но если считать дни простоя, которые периодически нам создавали литовцы как на белорусско-литовской границе, так и на российско-литовской границе, можно сказать, что здесь все идентично с точки зрения сроков, и никаких задержек с точки зрения доставки грузов не будет", - пояснил он.

https://ria.ru/20220622/tranzit-1797190960.html

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экономика, россия, калининград, мария захарова, маркус эдерер, владимир соловьев (телеведущий), литва, евросоюз