https://ria.ru/20220622/kaliningrad-1797221005.html

Алиханов назвал сроки переориентации грузов на морской транспорт

Алиханов назвал сроки переориентации грузов на морской транспорт - РИА Новости, 22.06.2022

Алиханов назвал сроки переориентации грузов на морской транспорт

Властям Калининградской области нужно несколько недель, чтобы переориентировать санкционные грузы на морской транспорт, эта работа ведется, заявил губернатор... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T10:24

2022-06-22T10:24

2022-06-22T10:30

экономика

россия

калининград

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Властям Калининградской области нужно несколько недель, чтобы переориентировать санкционные грузы на морской транспорт, эта работа ведется, заявил губернатор Антон Алиханов.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры."Нам нужно будет какое-то время, может быть, несколько недель для того, чтобы несанкционные грузы с паромов переориентировать на ж/д, санкционные переориентировать на морской вид транспорта. Это такая работа оперативная, мы ее сейчас ведем", - сказал Алиханов в эфире "Соловьев Live".

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экономика, россия, калининград