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Антонов призвал не допустить переписывания истории - РИА Новости, 22.06.2022
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Антонов призвал не допустить переписывания истории
Антонов призвал не допустить переписывания истории - РИА Новости, 22.06.2022
Антонов призвал не допустить переписывания истории
Посол России в США Анатолий Антонов, выступая на церемонии в память о 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны, призвал не допустить переписывания... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T07:07
2022-06-22T07:07
украина
великая отечественная война (1941-1945)
анатолий антонов
россия
в мире
сша
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов, выступая на церемонии в память о 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны, призвал не допустить переписывания истории.Он подчеркнул, что в мае 1945 года нацизм не был побежден окончательно."К сожалению, тогда мы ошиблись. И сегодня мы вынуждены выкорчевывать вот эти корни фашизма, которые проросли в том числе на нашей земле, на советской земле, на земле Украины, да и в некоторых других местах. И мы должны бороться. Такая выпала нам тоже с вами судьба", — отметил он.
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украина, великая отечественная война (1941-1945), анатолий антонов, россия, в мире, сша, вашингтон
07:07 22.06.2022
 
Антонов призвал не допустить переписывания истории

Антонов в годовщину начала ВОВ призвал не допустить переписывания истории

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов, выступая на церемонии в память о 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны, призвал не допустить переписывания истории.

"Сегодня особенно актуально подчеркнуть: мы не можем допустить переписывания истории. Мы не можем допустить, когда сегодня здесь, в Америке, и Западной Европе говорят о том, что русские и немцы виноваты в том, что произошло в 1941-1945 годах. Мы должны провести четкую грань между теми убийцами-палачами и нашими героями-освободителями", — заявил Антонов на мемориальной акции "Свеча памяти" в посольстве РФ.

Он подчеркнул, что в мае 1945 года нацизм не был побежден окончательно.
"К сожалению, тогда мы ошиблись. И сегодня мы вынуждены выкорчевывать вот эти корни фашизма, которые проросли в том числе на нашей земле, на советской земле, на земле Украины, да и в некоторых других местах. И мы должны бороться. Такая выпала нам тоже с вами судьба", — отметил он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
Вчера, 12:48
Мишустин призвал не допустить искажения истории Победы
 
УкраинаВеликая Отечественная война (1941-1945)Анатолий АнтоновРоссияВ миреСШАВашингтон
 
 
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