https://ria.ru/20220622/istoriya-1797197943.html
Антонов призвал не допустить переписывания истории
Антонов призвал не допустить переписывания истории - РИА Новости, 22.06.2022
Антонов призвал не допустить переписывания истории
Посол России в США Анатолий Антонов, выступая на церемонии в память о 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны, призвал не допустить переписывания... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T07:07
2022-06-22T07:07
2022-06-22T07:07
украина
великая отечественная война (1941-1945)
анатолий антонов
россия
в мире
сша
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов, выступая на церемонии в память о 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны, призвал не допустить переписывания истории.Он подчеркнул, что в мае 1945 года нацизм не был побежден окончательно."К сожалению, тогда мы ошиблись. И сегодня мы вынуждены выкорчевывать вот эти корни фашизма, которые проросли в том числе на нашей земле, на советской земле, на земле Украины, да и в некоторых других местах. И мы должны бороться. Такая выпала нам тоже с вами судьба", — отметил он.
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украина, великая отечественная война (1941-1945), анатолий антонов, россия, в мире, сша, вашингтон
Антонов призвал не допустить переписывания истории
Антонов в годовщину начала ВОВ призвал не допустить переписывания истории