Рейтинг@Mail.ru
Митрополит Корнилий призвал к "духовному импортозамещению" - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220622/importozameschenie-1797363451.html
Митрополит Корнилий призвал к "духовному импортозамещению"
Митрополит Корнилий призвал к "духовному импортозамещению" - РИА Новости, 22.06.2022
Митрополит Корнилий призвал к "духовному импортозамещению"
Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов) заявил, что импортозамещение в России в первую... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:48
2022-06-22T17:02
россия
музей русской иконы
государственный институт искусствознания
русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц)
религия
культура
миа "россия сегодня"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148712/20/1487122093_0:633:1996:1756_1920x0_80_0_0_07ebba8f28398909cd0238796694c40e.jpg
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов) заявил, что импортозамещение в России в первую очередь должно быть духовным.Конференция была посвящена выставке "Россия в ее иконе. Неизвестные произведения XV – начала XX века из собрания Игоря Сысолятина", которая откроется 25 июня в Музее русской иконы и продлится до 1 октября. На пресс-конференции доцент кафедры истории отечественного искусства исторического факультета МГУ имени Ломоносова, старший научный сотрудник сектора древнерусского искусства Государственного института искусствознания и куратор выставки Александр Преображенский рассказал, что в собрание выставки вошло около 320 икон."Иконы, эта выставка, еще и еще раз обращает наше внимание на то, чтобы нам, русским людям, понимать, что Россия, как говорил Достоевский, сильна будет православием", – добавил митрополит Корнилий.
https://ria.ru/20220609/korniliy-1794245907.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148712/20/1487122093_0:446:1996:1943_1920x0_80_0_0_8db3b34246c3bac572f79fab59faae17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, музей русской иконы, государственный институт искусствознания, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц), религия, культура, миа "россия сегодня"
16:48 22.06.2022 (обновлено: 17:02 22.06.2022)
 

Митрополит Корнилий призвал к "духовному импортозамещению"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМитрополит Московский и всея Руси РПСЦ Корнилий
Митрополит Московский и всея Руси РПСЦ Корнилий - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Митрополит Московский и всея Руси РПСЦ Корнилий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов) заявил, что импортозамещение в России в первую очередь должно быть духовным.
"Слава Богу, сейчас, в последние месяцы, такие обстоятельства, когда мы понимаем, что сейчас такое модное слово "импортозамещение" – в первую очередь не экономическое, не политическое, а духовное. С XVII века началась эта борьба с тем западным окном, которое Петр прорубил – сейчас его память, но из этого окна было много того, что сокрушило духовно православие. Старообрядцы это понимали. Сейчас, слава Богу, мы понимаем, что нужно возвращаться в свое отечество, в святую Русь", – сказал митрополит на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Конференция была посвящена выставке "Россия в ее иконе. Неизвестные произведения XV – начала XX века из собрания Игоря Сысолятина", которая откроется 25 июня в Музее русской иконы и продлится до 1 октября. На пресс-конференции доцент кафедры истории отечественного искусства исторического факультета МГУ имени Ломоносова, старший научный сотрудник сектора древнерусского искусства Государственного института искусствознания и куратор выставки Александр Преображенский рассказал, что в собрание выставки вошло около 320 икон.
"Иконы, эта выставка, еще и еще раз обращает наше внимание на то, чтобы нам, русским людям, понимать, что Россия, как говорил Достоевский, сильна будет православием", – добавил митрополит Корнилий.
Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий во время крестного хода на Рогожском кладбище - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 13:46
Биография митрополита Корнилия
 
РоссияМузей русской иконыГосударственный институт искусствознанияРусская православная старообрядческая церковь (РПСЦ)митрополит Московский и всея Руси Корнилий (РПСЦ)РелигияКультураМИА "Россия сегодня"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала