https://ria.ru/20220622/importozameschenie-1797363451.html

Митрополит Корнилий призвал к "духовному импортозамещению"

Митрополит Корнилий призвал к "духовному импортозамещению" - РИА Новости, 22.06.2022

Митрополит Корнилий призвал к "духовному импортозамещению"

Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов) заявил, что импортозамещение в России в первую... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T16:48

2022-06-22T16:48

2022-06-22T17:02

россия

музей русской иконы

государственный институт искусствознания

русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц)

религия

культура

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов) заявил, что импортозамещение в России в первую очередь должно быть духовным.Конференция была посвящена выставке "Россия в ее иконе. Неизвестные произведения XV – начала XX века из собрания Игоря Сысолятина", которая откроется 25 июня в Музее русской иконы и продлится до 1 октября. На пресс-конференции доцент кафедры истории отечественного искусства исторического факультета МГУ имени Ломоносова, старший научный сотрудник сектора древнерусского искусства Государственного института искусствознания и куратор выставки Александр Преображенский рассказал, что в собрание выставки вошло около 320 икон."Иконы, эта выставка, еще и еще раз обращает наше внимание на то, чтобы нам, русским людям, понимать, что Россия, как говорил Достоевский, сильна будет православием", – добавил митрополит Корнилий.

https://ria.ru/20220609/korniliy-1794245907.html

россия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, музей русской иконы, государственный институт искусствознания, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц), религия, культура, миа "россия сегодня"