16:48 22.06.2022 (обновлено: 17:02 22.06.2022)
Митрополит Корнилий призвал к "духовному импортозамещению"
Митрополит Московский и всея Руси РПСЦ Корнилий. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов) заявил, что импортозамещение в России в первую очередь должно быть духовным.
"Слава Богу, сейчас, в последние месяцы, такие обстоятельства, когда мы понимаем, что сейчас такое модное слово "импортозамещение" – в первую очередь не экономическое, не политическое, а духовное. С XVII века началась эта борьба с тем западным окном, которое Петр прорубил – сейчас его память, но из этого окна было много того, что сокрушило духовно православие. Старообрядцы это понимали. Сейчас, слава Богу, мы понимаем, что нужно возвращаться в свое отечество, в святую Русь", – сказал митрополит на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Конференция была посвящена выставке "Россия в ее иконе. Неизвестные произведения XV – начала XX века из собрания Игоря Сысолятина", которая откроется 25 июня в Музее русской иконы и продлится до 1 октября. На пресс-конференции доцент кафедры истории отечественного искусства исторического факультета МГУ имени Ломоносова, старший научный сотрудник сектора древнерусского искусства Государственного института искусствознания и куратор выставки Александр Преображенский рассказал, что в собрание выставки вошло около 320 икон.
"Иконы, эта выставка, еще и еще раз обращает наше внимание на то, чтобы нам, русским людям, понимать, что Россия, как говорил Достоевский, сильна будет православием", – добавил митрополит Корнилий.
9 июня, 13:46Биография митрополита Корнилия