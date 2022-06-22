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Совфед одобрил закон о параллельном импорте
Совфед одобрил закон о параллельном импорте - РИА Новости, 22.06.2022
Совфед одобрил закон о параллельном импорте
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, позволяющий защитить лиц, ввозящих в Россию товар без согласия правообладателей, то есть путем параллельного... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:57
2022-06-22T10:57
2022-06-22T10:57
россия
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, позволяющий защитить лиц, ввозящих в Россию товар без согласия правообладателей, то есть путем параллельного импорта, от уголовной и административной ответственности.Действующее законодательство предоставляет правительству РФ право в 2022 году утверждать перечень товаров или их групп, в отношении которых не применяются меры гражданско-правовой защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и средства индивидуализации, которыми эти товары маркированы.В связи с введением недружественными странами ограничительных мер данный механизм сейчас используется для насыщения рынка России в рамках параллельного импорта дефицитными и оригинальными товарами. Причем в отношении таких товаров не применяются положения Гражданского кодекса о защите исключительных прав на РИД и средства индивидуализации, что снимает гражданскую ответственность с импортеров при их ввозе.Однако для защиты исключительных прав могут применяться меры не только гражданско-правовой, но также уголовной и административной ответственности. В целях решения этой проблемы законом и предлагается установить, что не является нарушением использование РИД, выраженных в товарах из утвержденного правительством перечня, и средств индивидуализации таких товаров.Это позволит защитить лиц, ввозящих товар в рамках параллельного импорта, от уголовной и административной ответственности, пояснял ранее первый замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов.
https://ria.ru/20220622/sanktsii-1797220782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), совет федерации рф
Совфед одобрил закон о параллельном импорте
Сенаторы одобрили закон, позволяющий защитить ввозящих товар без согласия правообладателей
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, позволяющий защитить лиц, ввозящих в Россию товар без согласия правообладателей, то есть путем параллельного импорта, от уголовной и административной ответственности.
Действующее законодательство предоставляет правительству РФ
право в 2022 году утверждать перечень товаров или их групп, в отношении которых не применяются меры гражданско-правовой защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и средства индивидуализации, которыми эти товары маркированы.
В связи с введением недружественными странами ограничительных мер данный механизм сейчас используется для насыщения рынка России в рамках параллельного импорта дефицитными и оригинальными товарами. Причем в отношении таких товаров не применяются положения Гражданского кодекса о защите исключительных прав на РИД и средства индивидуализации, что снимает гражданскую ответственность с импортеров при их ввозе.
Однако для защиты исключительных прав могут применяться меры не только гражданско-правовой, но также уголовной и административной ответственности. В целях решения этой проблемы законом и предлагается установить, что не является нарушением использование РИД, выраженных в товарах из утвержденного правительством перечня, и средств индивидуализации таких товаров.
Это позволит защитить лиц, ввозящих товар в рамках параллельного импорта, от уголовной и административной ответственности, пояснял ранее первый замглавы Минэкономразвития
РФ Илья Торосов.