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Митрополит Корнилий призвал обращаться во время кризиса к красоте икон - РИА Новости, 22.06.2022
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Митрополит Корнилий призвал обращаться во время кризиса к красоте икон
Митрополит Корнилий призвал обращаться во время кризиса к красоте икон - РИА Новости, 22.06.2022
Митрополит Корнилий призвал обращаться во время кризиса к красоте икон
Россия множество раз подвергалась атакам и всегда в это время обращалась к Господу через иконы, в нынешнее время важно заострять на этом внимание, считает глава РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T17:00
2022-06-22T17:00
государственный институт искусствознания
музей русской иконы
россия
русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц)
религия
культура
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Россия множество раз подвергалась атакам и всегда в это время обращалась к Господу через иконы, в нынешнее время важно заострять на этом внимание, считает глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов)."Красота, по слову Достоевского, должна спасать мир. И сейчас это очень важно акцентировать. В тревожное время последних месяцев нужно обращение к красоте, к величию, к духу нашего народа. На протяжении десяти веков Россия множество раз испытывала набеги, потрясения, и всегда обращалась к Богу через иконы: образ – это дверь к Богу, в царство Божие", – сказал митрополит на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Конференция была посвящена выставке "Россия в ее иконе. Неизвестные произведения XV – начала XX века из собрания Игоря Сысолятина", которая откроется 25 июня в Музее русской иконы и продлится до 1 октября. На пресс-конференции старший научный сотрудник сектора древнерусского искусства Государственного института искусствознания и куратор выставки Александр Преображенский рассказал, что в собрание выставки вошло около 320 икон."Промыслительно, что эта выставка открывается в эти тревожные дни. И Господь промыслительно поступает с русским народом, который он и Богородица любят, чтобы в этих испытаниях русский человек всегда обращался к защите Бога", – заключил митрополит Корнилий.
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государственный институт искусствознания, музей русской иконы, россия, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц), религия, культура, миа "россия сегодня"
17:00 22.06.2022
 

Митрополит Корнилий призвал обращаться во время кризиса к красоте икон

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИконы
Иконы - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Россия множество раз подвергалась атакам и всегда в это время обращалась к Господу через иконы, в нынешнее время важно заострять на этом внимание, считает глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов).
"Красота, по слову Достоевского, должна спасать мир. И сейчас это очень важно акцентировать. В тревожное время последних месяцев нужно обращение к красоте, к величию, к духу нашего народа. На протяжении десяти веков Россия множество раз испытывала набеги, потрясения, и всегда обращалась к Богу через иконы: образ – это дверь к Богу, в царство Божие", – сказал митрополит на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
© Фото : Русская Православная Старообрядческая ЦерковьЕпархиальный съезд Санкт-Петербургской и Тверской епархии под председательством митрополита Корнилия
Епархиальный съезд Санкт-Петербургской и Тверской епархии под председательством митрополита Корнилия - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Фото : Русская Православная Старообрядческая Церковь
Епархиальный съезд Санкт-Петербургской и Тверской епархии под председательством митрополита Корнилия
Конференция была посвящена выставке "Россия в ее иконе. Неизвестные произведения XV – начала XX века из собрания Игоря Сысолятина", которая откроется 25 июня в Музее русской иконы и продлится до 1 октября. На пресс-конференции старший научный сотрудник сектора древнерусского искусства Государственного института искусствознания и куратор выставки Александр Преображенский рассказал, что в собрание выставки вошло около 320 икон.
"Промыслительно, что эта выставка открывается в эти тревожные дни. И Господь промыслительно поступает с русским народом, который он и Богородица любят, чтобы в этих испытаниях русский человек всегда обращался к защите Бога", – заключил митрополит Корнилий.
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17 февраля, 18:10Религия
Открытие выставки "Советские православные иконы: исчезающее наследие"В Москве открылась выставка "Советские православные иконы: исчезающее наследие", на которой можно узнать о феномене "советской иконы" и особенностях реставрации уникальных образов. Редкие экспонаты и первые гости мероприятия — в фотоленте Ria.ru.
 
Государственный институт искусствознанияМузей русской иконыРоссияРусская православная старообрядческая церковь (РПСЦ)митрополит Московский и всея Руси Корнилий (РПСЦ)РелигияКультураМИА "Россия сегодня"
 
 
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