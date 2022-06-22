https://ria.ru/20220622/ikony-1797368707.html

Митрополит Корнилий призвал обращаться во время кризиса к красоте икон

Митрополит Корнилий призвал обращаться во время кризиса к красоте икон - РИА Новости, 22.06.2022

Митрополит Корнилий призвал обращаться во время кризиса к красоте икон

Россия множество раз подвергалась атакам и всегда в это время обращалась к Господу через иконы, в нынешнее время важно заострять на этом внимание, считает глава РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T17:00

2022-06-22T17:00

2022-06-22T17:00

государственный институт искусствознания

музей русской иконы

россия

русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц)

религия

культура

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Россия множество раз подвергалась атакам и всегда в это время обращалась к Господу через иконы, в нынешнее время важно заострять на этом внимание, считает глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов)."Красота, по слову Достоевского, должна спасать мир. И сейчас это очень важно акцентировать. В тревожное время последних месяцев нужно обращение к красоте, к величию, к духу нашего народа. На протяжении десяти веков Россия множество раз испытывала набеги, потрясения, и всегда обращалась к Богу через иконы: образ – это дверь к Богу, в царство Божие", – сказал митрополит на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Конференция была посвящена выставке "Россия в ее иконе. Неизвестные произведения XV – начала XX века из собрания Игоря Сысолятина", которая откроется 25 июня в Музее русской иконы и продлится до 1 октября. На пресс-конференции старший научный сотрудник сектора древнерусского искусства Государственного института искусствознания и куратор выставки Александр Преображенский рассказал, что в собрание выставки вошло около 320 икон."Промыслительно, что эта выставка открывается в эти тревожные дни. И Господь промыслительно поступает с русским народом, который он и Богородица любят, чтобы в этих испытаниях русский человек всегда обращался к защите Бога", – заключил митрополит Корнилий.

https://ria.ru/20220217/ikony-1773082135.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

государственный институт искусствознания, музей русской иконы, россия, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц), религия, культура, миа "россия сегодня"