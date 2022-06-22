Митрополит Корнилий призвал обращаться во время кризиса к красоте икон
Иконы. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Россия множество раз подвергалась атакам и всегда в это время обращалась к Господу через иконы, в нынешнее время важно заострять на этом внимание, считает глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов).
"Красота, по слову Достоевского, должна спасать мир. И сейчас это очень важно акцентировать. В тревожное время последних месяцев нужно обращение к красоте, к величию, к духу нашего народа. На протяжении десяти веков Россия множество раз испытывала набеги, потрясения, и всегда обращалась к Богу через иконы: образ – это дверь к Богу, в царство Божие", – сказал митрополит на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
© Фото : Русская Православная Старообрядческая ЦерковьЕпархиальный съезд Санкт-Петербургской и Тверской епархии под председательством митрополита Корнилия
Епархиальный съезд Санкт-Петербургской и Тверской епархии под председательством митрополита Корнилия
Конференция была посвящена выставке "Россия в ее иконе. Неизвестные произведения XV – начала XX века из собрания Игоря Сысолятина", которая откроется 25 июня в Музее русской иконы и продлится до 1 октября. На пресс-конференции старший научный сотрудник сектора древнерусского искусства Государственного института искусствознания и куратор выставки Александр Преображенский рассказал, что в собрание выставки вошло около 320 икон.
"Промыслительно, что эта выставка открывается в эти тревожные дни. И Господь промыслительно поступает с русским народом, который он и Богородица любят, чтобы в этих испытаниях русский человек всегда обращался к защите Бога", – заключил митрополит Корнилий.
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