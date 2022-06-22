https://ria.ru/20220622/goskontrol-1797267544.html

Ленобласть внедряет прозрачную систему госконтроля и надзора

Ленобласть внедряет прозрачную систему госконтроля и надзора - РИА Новости, 22.06.2022

Ленобласть внедряет прозрачную систему госконтроля и надзора

К стартовавшей в июле прошлого года реформе контрольно-надзорной деятельности на сегодняшний день подключились 66 муниципальных образований Ленинградской... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:24

2022-06-22T13:24

2022-06-22T13:24

ленинградская область

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. К стартовавшей в июле прошлого года реформе контрольно-надзорной деятельности на сегодняшний день подключились 66 муниципальных образований Ленинградской области, а к концу года запланировано подключить к этой работе все муниципальные образования региона, сообщает пресс-служба областной администрации."Главный принцип реформы – не выявить нарушения и привлечь к ответственности, а предотвратить их. В связи с этим введены новые профилактические мероприятия, которых будут способствовать снижению количества нарушений обязательных требований, а также уменьшению административной нагрузки на бизнес", – сказал первый заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Егор Мищеряков.В пресс-службе напомнили, что контрольные и надзорные органы Ленинградской области на год продлили действие ряда разрешительных документов. Речь идет о разрешениях на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и продлении лицензий на деятельность по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Также пролонгированы свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок и разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

https://ria.ru/20220617/vzaimodeystvie-1796146149.html

ленинградская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область