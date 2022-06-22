https://ria.ru/20220622/golod-1797183411.html

Архивы показали, как гитлеровцы планировали вызвать голод в СССР

Архивы показали, как гитлеровцы планировали вызвать голод в СССР - РИА Новости, 22.06.2022

Архивы показали, как гитлеровцы планировали вызвать голод в СССР

Гитлеровцы хотели вывозить хлеб в Европу с оккупированных территорий СССР, обрекая местное население на голодную гибель, следует из архивных документов,... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T00:23

2022-06-22T00:23

2022-06-22T00:34

министерство обороны рф (минобороны рф)

великая отечественная война (1941-1945)

россия

европа

германия

москва

ссср

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749038971_0:1358:2047:2509_1920x0_80_0_0_ba75d023b3c1f92b885da6ea71736ee3.jpg

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Гитлеровцы хотели вывозить хлеб в Европу с оккупированных территорий СССР, обрекая местное население на голодную гибель, следует из архивных документов, опубликованных в среду Минобороны РФ.Военное ведомство запустило на своем сайте новый исторический раздел "Герои первых дней Великой войны", приуроченный к 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны, в котором опубликованы уникальные документы из Центрального архива Минобороны РФ.При этом для сокращения потребления хлеба населением оккупированных территорий гитлеровцы намеривались прекратить их снабжение, несмотря на то, что это приведет к массовому голоду, вымиранию местного населения и деиндустриализации: "Попытки спасти население от голодной смерти путем ввоза излишков продукции из черноземной полосы являются тормозом для снабжения Европы и подрывают возможность Германии продержаться".

https://ria.ru/20220622/obvineniya-1797183283.html

россия

европа

германия

москва

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), великая отечественная война (1941-1945), россия, европа, германия, москва, ссср, в мире