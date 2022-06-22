00:23 22.06.2022 (обновлено: 00:34 22.06.2022)
Архивы показали, как гитлеровцы планировали вызвать голод в СССР
Архивы: гитлеровцы хотели вывозить хлеб из СССР в Европу, заморив население голодом
© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанкУрок на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы
Урок на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Гитлеровцы хотели вывозить хлеб в Европу с оккупированных территорий СССР, обрекая местное население на голодную гибель, следует из архивных документов, опубликованных в среду Минобороны РФ.
Военное ведомство запустило на своем сайте новый исторический раздел "Герои первых дней Великой войны", приуроченный к 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны, в котором опубликованы уникальные документы из Центрального архива Минобороны РФ.
"Хлебные излишки России определяются не размерами урожая, а тем, насколько велико собственное потребление. Этот факт является тем узловым пунктом, из которого надлежит исходить в наших хозяйственно-политических мероприятиях. Собственное потребление русских, по крайней мере, в начале проведения наших мероприятий должно быть снижено до таких размеров, чтобы мы могли иметь необходимые излишки для экспорта", — говорится в директиве по руководству экономикой в подлежащих оккупации восточных областях "Зеленая папка", которая была захвачена войсками Ленинградского фронта в начале 1942 года.
При этом для сокращения потребления хлеба населением оккупированных территорий гитлеровцы намеривались прекратить их снабжение, несмотря на то, что это приведет к массовому голоду, вымиранию местного населения и деиндустриализации: "Попытки спасти население от голодной смерти путем ввоза излишков продукции из черноземной полосы являются тормозом для снабжения Европы и подрывают возможность Германии продержаться".