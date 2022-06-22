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Галкина исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины - РИА Новости, 22.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220622/galkin-1797373533.html
Галкина исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
Галкина исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины - РИА Новости, 22.06.2022
Галкина исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
Российского артиста Максима Галкина исключили из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T17:06
2022-06-22T17:06
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украина
россия
максим галкин
министерство культуры украины
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российского артиста Максима Галкина исключили из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.Список "деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины" опубликован на сайте украинского минкульта. Имя Галкина, внесенное туда 3 ноября прошлого года, теперь исчезло.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
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в мире, украина, россия, максим галкин, министерство культуры украины
17:06 22.06.2022
 
Галкина исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Максима Галкина исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМаксим Галкин
Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Максим Галкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российского артиста Максима Галкина исключили из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.
Список "деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины" опубликован на сайте украинского минкульта. Имя Галкина, внесенное туда 3 ноября прошлого года, теперь исчезло.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
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