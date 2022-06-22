https://ria.ru/20220622/galkin-1797373533.html

Галкина исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Галкина исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины - РИА Новости, 22.06.2022

Галкина исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Российского артиста Максима Галкина исключили из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T17:06

2022-06-22T17:06

2022-06-22T17:06

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россия

максим галкин

министерство культуры украины

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российского артиста Максима Галкина исключили из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.Список "деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины" опубликован на сайте украинского минкульта. Имя Галкина, внесенное туда 3 ноября прошлого года, теперь исчезло.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.

https://ria.ru/20220621/galkin-1797034277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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