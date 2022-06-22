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Киев надеется выполнить требования по статусу кандидата в ЕС до конца года - РИА Новости, 22.06.2022
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Киев надеется выполнить требования по статусу кандидата в ЕС до конца года
Киев надеется выполнить требования по статусу кандидата в ЕС до конца года - РИА Новости, 22.06.2022
Киев надеется выполнить требования по статусу кандидата в ЕС до конца года
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что страна рассчитывает выполнить требования ЕС по... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T18:39
2022-06-22T18:39
в мире
украина
ольга стефанишина
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что страна рассчитывает выполнить требования ЕС по статусу кандидата до конца года."Мы рассчитываем, что до конца года реализация всех эти шагов возможна. Я думаю, что большинство из них мы можем реализовать даже быстрее. Это то, что касается определенного законодательства и реализации технических заданий", - заявила Стефанишина в ходе брифинга в среду.Еврокомиссия в минувшую пятницу рекомендовала предоставить Молдавии и Украине статус кандидата на присоединение к Евросоюзу с пониманием того, что этим странам необходимо предпринимать определенные шаги, реформы для запуска переговоров о присоединении. Грузия, чтобы получить такой статус, должна по рекомендации Еврокомиссии предварительно выполнить определенные условия. Рекомендации ЕК по предоставлению трем странам статуса кандидатов в Евросоюз рассмотрят главы государств ЕС на саммите 23-24 июня.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Президент Молдавии Майя Санду подписала такой документ 3 марта. Грузинские власти изначально планировали подать заявку в 2024 году, однако Тбилиси решил ускорить процесс. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС также 3 марта.Лидеры фракций Европейского парламента, а также глава ЕП Роберта Метсола призвали участников саммита ЕС 23-24 июня предоставить статус страны-кандидата Украине и Молдавии, а также продолжить работу над таким статусом для Грузии.
https://ria.ru/20220516/evrosoyuz-1788318283.html
https://ria.ru/20220622/kandidat-1797196225.html
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в мире, украина, ольга стефанишина, евросоюз, еврокомиссия
18:39 22.06.2022
 
Киев надеется выполнить требования по статусу кандидата в ЕС до конца года

Стефанишина: Киев надеется выполнить требования по статусу кандидата в ЕС до конца года

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что страна рассчитывает выполнить требования ЕС по статусу кандидата до конца года.
"Мы рассчитываем, что до конца года реализация всех эти шагов возможна. Я думаю, что большинство из них мы можем реализовать даже быстрее. Это то, что касается определенного законодательства и реализации технических заданий", - заявила Стефанишина в ходе брифинга в среду.
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Еврокомиссия в минувшую пятницу рекомендовала предоставить Молдавии и Украине статус кандидата на присоединение к Евросоюзу с пониманием того, что этим странам необходимо предпринимать определенные шаги, реформы для запуска переговоров о присоединении. Грузия, чтобы получить такой статус, должна по рекомендации Еврокомиссии предварительно выполнить определенные условия. Рекомендации ЕК по предоставлению трем странам статуса кандидатов в Евросоюз рассмотрят главы государств ЕС на саммите 23-24 июня.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Президент Молдавии Майя Санду подписала такой документ 3 марта. Грузинские власти изначально планировали подать заявку в 2024 году, однако Тбилиси решил ускорить процесс. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС также 3 марта.
Лидеры фракций Европейского парламента, а также глава ЕП Роберта Метсола призвали участников саммита ЕС 23-24 июня предоставить статус страны-кандидата Украине и Молдавии, а также продолжить работу над таким статусом для Грузии.
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В миреУкраинаОльга СтефанишинаЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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