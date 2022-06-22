https://ria.ru/20220622/briks-1797342560.html

The Conversation: страны БРИКС имеют весомые причины поддерживать Россию

The Conversation: страны БРИКС имеют весомые причины поддерживать Россию - РИА Новости, 22.06.2022

The Conversation: страны БРИКС имеют весомые причины поддерживать Россию

Страны БРИКС имеют достаточно весомые причины поддерживать Москву, которые нельзя недооценивать, пишет для The Conversation канадский политолог Катрин Вьен. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T15:54

2022-06-22T15:54

2022-06-22T16:37

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Страны БРИКС имеют достаточно весомые причины поддерживать Москву, которые нельзя недооценивать, пишет для The Conversation канадский политолог Катрин Вьен.Автор статьи обращает особое внимание на исторически сложившиеся дружеские отношения Москвы и Нью-Дели, а также на зависимость Индии от поставок российского вооружения и желание страны "найти себе место на международной арене".По мнению специалиста, Индия "даже извлекает выгоду из украинского кризиса", покупая российскую нефть на выгодных условиях, что стало возможным благодаря санкциям Евросоюза.Позицию Нью-Дели она называет "нейтральной активностью". Подобным образом ведут себя и другие члены БРИКС, такие как Бразилия и ЮАР.Вместе с тем Вьен призвала не недооценивать роль развивающихся стран на международной арене: на их территории проживает более сорока процентов мирового населения и они богаты ресурсами.На прошлой неделе агентство Рейтер со ссылкой на неопубликованные данные индийского правительства сообщило, что закупки российского угля в период с 27 мая по 15 июня выросли в шесть раз, а импорт нефти увеличился в 31 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечает издание, импорт Индией российских энергоносителей существенно вырос, поскольку покупающей стороне предложили выгодную скидку до 30 процентов.

https://ria.ru/20220612/podderzhka-1794953483.html

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