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The Conversation: страны БРИКС имеют весомые причины поддерживать Россию - РИА Новости, 22.06.2022
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The Conversation: страны БРИКС имеют весомые причины поддерживать Россию
The Conversation: страны БРИКС имеют весомые причины поддерживать Россию - РИА Новости, 22.06.2022
The Conversation: страны БРИКС имеют весомые причины поддерживать Россию
Страны БРИКС имеют достаточно весомые причины поддерживать Москву, которые нельзя недооценивать, пишет для The Conversation канадский политолог Катрин Вьен. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T15:54
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индия
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Страны БРИКС имеют достаточно весомые причины поддерживать Москву, которые нельзя недооценивать, пишет для The Conversation канадский политолог Катрин Вьен.Автор статьи обращает особое внимание на исторически сложившиеся дружеские отношения Москвы и Нью-Дели, а также на зависимость Индии от поставок российского вооружения и желание страны "найти себе место на международной арене".По мнению специалиста, Индия "даже извлекает выгоду из украинского кризиса", покупая российскую нефть на выгодных условиях, что стало возможным благодаря санкциям Евросоюза.Позицию Нью-Дели она называет "нейтральной активностью". Подобным образом ведут себя и другие члены БРИКС, такие как Бразилия и ЮАР.Вместе с тем Вьен призвала не недооценивать роль развивающихся стран на международной арене: на их территории проживает более сорока процентов мирового населения и они богаты ресурсами.На прошлой неделе агентство Рейтер со ссылкой на неопубликованные данные индийского правительства сообщило, что закупки российского угля в период с 27 мая по 15 июня выросли в шесть раз, а импорт нефти увеличился в 31 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечает издание, импорт Индией российских энергоносителей существенно вырос, поскольку покупающей стороне предложили выгодную скидку до 30 процентов.
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индия, россия, брикс
15:54 22.06.2022 (обновлено: 16:37 22.06.2022)
 
The Conversation: страны БРИКС имеют весомые причины поддерживать Россию

Канадский политолог Вьен призвала не недооценивать нейтральную активность стран БРИКС

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Страны БРИКС имеют достаточно весомые причины поддерживать Москву, которые нельзя недооценивать, пишет для The Conversation канадский политолог Катрин Вьен.
Автор статьи обращает особое внимание на исторически сложившиеся дружеские отношения Москвы и Нью-Дели, а также на зависимость Индии от поставок российского вооружения и желание страны "найти себе место на международной арене".
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По мнению специалиста, Индия "даже извлекает выгоду из украинского кризиса", покупая российскую нефть на выгодных условиях, что стало возможным благодаря санкциям Евросоюза.
Позицию Нью-Дели она называет "нейтральной активностью". Подобным образом ведут себя и другие члены БРИКС, такие как Бразилия и ЮАР.
Вместе с тем Вьен призвала не недооценивать роль развивающихся стран на международной арене: на их территории проживает более сорока процентов мирового населения и они богаты ресурсами.
На прошлой неделе агентство Рейтер со ссылкой на неопубликованные данные индийского правительства сообщило, что закупки российского угля в период с 27 мая по 15 июня выросли в шесть раз, а импорт нефти увеличился в 31 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечает издание, импорт Индией российских энергоносителей существенно вырос, поскольку покупающей стороне предложили выгодную скидку до 30 процентов.
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