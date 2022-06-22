https://ria.ru/20220622/briks-1797331631.html
Си Цзиньпин призвал страны БРИКС укрепить энергетическое сотрудничество
Си Цзиньпин призвал страны БРИКС укрепить энергетическое сотрудничество - РИА Новости, 22.06.2022
Си Цзиньпин призвал страны БРИКС укрепить энергетическое сотрудничество
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны БРИКС укрепить сотрудничество в сфере продовольствия и энергетики, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T15:23
2022-06-22T15:23
2022-06-22T15:23
в мире
китай
брикс
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771241240_0:0:2755:1551_1920x0_80_0_0_5a4c2c75311e34f7669e8793389622e3.jpg
ПЕКИН, 22 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны БРИКС укрепить сотрудничество в сфере продовольствия и энергетики, сообщает Центральное телевидение Китая."Нам нужно укрепить сотрудничество в области продовольствия и энергетики, совместными усилиями повысить уровень обеспечения продовольственной и энергетической безопасности", - сказал Си Цзиньпин, выступая в среду на деловом форуме БРИКС."Около 1,2 миллиарда человек в 70 странах мира столкнулись с эпидемией, продовольственным, энергетическим и долговым кризисом. Все усилия стран по сокращению бедности, которые они прилагали в последние 10 лет, могут оказаться напрасными", - добавил он.По мнению главы КНР, странам стоит помогать развивающимся государствам ускорить развитие цифровой экономики и экологической трансформации.
https://ria.ru/20220622/briks-1797327217.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771241240_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_a937b0f813379743f2a533afdbb43c03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, брикс, си цзиньпин
Си Цзиньпин призвал страны БРИКС укрепить энергетическое сотрудничество
Си Цзиньпин призвал страны БРИКС укрепить продовольственно-энергетическое сотрудничество