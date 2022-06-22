https://ria.ru/20220622/briks-1797327217.html

Путин заявил о намерении открыть индийские сетевые магазины в России

Путин заявил о намерении открыть индийские сетевые магазины в России - РИА Новости, 22.06.2022

Путин заявил о намерении открыть индийские сетевые магазины в России

Российские деловые круги активизируют контакты с бизнес-сообществом стран БРИКС, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T15:14

2022-06-22T15:14

2022-06-22T16:10

экономика

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российские деловые круги активизируют контакты с бизнес-сообществом стран БРИКС, заявил президент страны Владимир Путин. Он также отметил расширение российского присутствия в странах "пятерки". Так, наблюдается рост объемов поставок нефти в Китай и Индию, развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства"Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объемы удобрений. Российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже сорок миллионов жителей Бразилии", — уточнил Путин.Кроме того, президент сообщил об обсуждении вопроса создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС, что поможет разработать надежные альтернативные механизмы международных расчетов.Путин подчеркнул, что, несмотря на проблемы и трудности, деловые круги БРИКС расширяют взаимовыгодные связи в торговой, финансовой и инвестиционной сферах. Товарооборот России с членами сообщества по итогам первых трех месяцев этого года вырос на 38 процентов – до 45 миллиардов долларов, заключил российский лидер.

https://ria.ru/20220517/dollar-1788895137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, брикс, владимир путин, китай, индия, бразилия, юар