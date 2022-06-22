https://ria.ru/20220622/briks-1797327217.html
Путин заявил о намерении открыть индийские сетевые магазины в России
Путин заявил о намерении открыть индийские сетевые магазины в России - РИА Новости, 22.06.2022
Путин заявил о намерении открыть индийские сетевые магазины в России
Российские деловые круги активизируют контакты с бизнес-сообществом стран БРИКС, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T15:14
2022-06-22T15:14
2022-06-22T16:10
экономика
россия
брикс
владимир путин
китай
индия
бразилия
юар
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российские деловые круги активизируют контакты с бизнес-сообществом стран БРИКС, заявил президент страны Владимир Путин. Он также отметил расширение российского присутствия в странах "пятерки". Так, наблюдается рост объемов поставок нефти в Китай и Индию, развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства"Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объемы удобрений. Российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже сорок миллионов жителей Бразилии", — уточнил Путин.Кроме того, президент сообщил об обсуждении вопроса создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС, что поможет разработать надежные альтернативные механизмы международных расчетов.Путин подчеркнул, что, несмотря на проблемы и трудности, деловые круги БРИКС расширяют взаимовыгодные связи в торговой, финансовой и инвестиционной сферах. Товарооборот России с членами сообщества по итогам первых трех месяцев этого года вырос на 38 процентов – до 45 миллиардов долларов, заключил российский лидер.
https://ria.ru/20220517/dollar-1788895137.html
https://ria.ru/20220622/briks-1797331631.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, брикс, владимир путин, китай, индия, бразилия, юар
15:14 22.06.2022 (обновлено: 16:10 22.06.2022)
Путин заявил о намерении открыть индийские сетевые магазины в России
Путин заявил о планах открыть индийские магазины и нарастить долю китайских машин в России
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости.
Российские деловые круги активизируют контакты с бизнес-сообществом стран БРИКС, заявил
президент страны Владимир Путин.
"В частности, ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России и увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники", — рассказал глава государства.
Он также отметил расширение российского присутствия в странах "пятерки". Так, наблюдается рост объемов поставок нефти в Китай
и Индию, развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства
"Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объемы удобрений. Российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже сорок миллионов жителей Бразилии", — уточнил Путин.
Кроме того, президент сообщил об обсуждении вопроса создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС, что поможет разработать надежные альтернативные механизмы международных расчетов.
"Российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран "пятерки". Идет расширение географии использования платежной системы "Мир", — добавил он.
Путин подчеркнул, что, несмотря на проблемы и трудности, деловые круги БРИКС расширяют взаимовыгодные связи в торговой, финансовой и инвестиционной сферах. Товарооборот России с членами сообщества по итогам первых трех месяцев этого года вырос на 38 процентов – до 45 миллиардов долларов, заключил российский лидер.