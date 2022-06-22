https://ria.ru/20220622/bloki-1797310034.html

Расширение блоков приводит к дилемме безопасности, заявил Си Цзиньпин

Расширение блоков приводит к дилемме безопасности, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 22.06.2022

Расширение блоков приводит к дилемме безопасности, заявил Си Цзиньпин

Нынешний кризис на Украине показал, что расширение военных блоков неизбежно приведет к дилемме безопасности, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин,... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T14:41

2022-06-22T14:41

2022-06-22T14:47

в мире

си цзиньпин

китай

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ПЕКИН, 22 июн - РИА Новости. Нынешний кризис на Украине показал, что расширение военных блоков неизбежно приведет к дилемме безопасности, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на деловом форуме БРИКС."История показывает нам, что гегемонизм, политика формирования блоков, а также противостояние лагерей не принесет нам мира и безопасности, но приведет нас к войнам и конфликтам. Нынешний кризис на Украине снова показал, что вера в силу, расширение военных блоков и стремление к собственной безопасности за счет безопасности других стран неизбежно приведет к дилемме безопасности", - сказал Си Цзиньпин, чьи слова приводит агентство Синьхуа.Председатель добавил, что надежда на мир возможна только в том случае, если "все помнят горькие уроки войны". "Международному сообществу стоит отказаться от игр с нулевой суммой, вместе противостоять гегемонии и силовой политике и строить новый тип международных отношений, основанный на взаимном уважении и справедливости", - подчеркнул Си Цзиньпин.

https://ria.ru/20220602/nato-1792507699.html

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, си цзиньпин, китай