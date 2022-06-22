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Расширение блоков приводит к дилемме безопасности, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 22.06.2022
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Расширение блоков приводит к дилемме безопасности, заявил Си Цзиньпин
Расширение блоков приводит к дилемме безопасности, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 22.06.2022
Расширение блоков приводит к дилемме безопасности, заявил Си Цзиньпин
Нынешний кризис на Украине показал, что расширение военных блоков неизбежно приведет к дилемме безопасности, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин,... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:41
2022-06-22T14:47
в мире
си цзиньпин
китай
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ПЕКИН, 22 июн - РИА Новости. Нынешний кризис на Украине показал, что расширение военных блоков неизбежно приведет к дилемме безопасности, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на деловом форуме БРИКС."История показывает нам, что гегемонизм, политика формирования блоков, а также противостояние лагерей не принесет нам мира и безопасности, но приведет нас к войнам и конфликтам. Нынешний кризис на Украине снова показал, что вера в силу, расширение военных блоков и стремление к собственной безопасности за счет безопасности других стран неизбежно приведет к дилемме безопасности", - сказал Си Цзиньпин, чьи слова приводит агентство Синьхуа.Председатель добавил, что надежда на мир возможна только в том случае, если "все помнят горькие уроки войны". "Международному сообществу стоит отказаться от игр с нулевой суммой, вместе противостоять гегемонии и силовой политике и строить новый тип международных отношений, основанный на взаимном уважении и справедливости", - подчеркнул Си Цзиньпин.
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в мире, си цзиньпин, китай
14:41 22.06.2022 (обновлено: 14:47 22.06.2022)
 
Расширение блоков приводит к дилемме безопасности, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: кризис на Украине показал, что расширение блоков приводит к конфликтам

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 22 июн - РИА Новости. Нынешний кризис на Украине показал, что расширение военных блоков неизбежно приведет к дилемме безопасности, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на деловом форуме БРИКС.
"История показывает нам, что гегемонизм, политика формирования блоков, а также противостояние лагерей не принесет нам мира и безопасности, но приведет нас к войнам и конфликтам. Нынешний кризис на Украине снова показал, что вера в силу, расширение военных блоков и стремление к собственной безопасности за счет безопасности других стран неизбежно приведет к дилемме безопасности", - сказал Си Цзиньпин, чьи слова приводит агентство Синьхуа.
Председатель добавил, что надежда на мир возможна только в том случае, если "все помнят горькие уроки войны". "Международному сообществу стоит отказаться от игр с нулевой суммой, вместе противостоять гегемонии и силовой политике и строить новый тип международных отношений, основанный на взаимном уважении и справедливости", - подчеркнул Си Цзиньпин.
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