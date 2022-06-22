03:22 22.06.2022 (обновлено: 09:28 22.06.2022)
Хакеры узнали о причастности ВСУ к январским событиям в Казахстане
Хакер из RaHDIt: к организации беспорядков в Казахстане причастна "фабрика троллей" ВСУ
Военнослужащий на улице в Алма-Ате. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украинский военный 83-й центр информационно-психологических операций (ЦИПсО, Одесса) причастен к организации протестов в Казахстане в начале 2022 года, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер из группы RaHDIt.
"До 24 февраля все эти центры успешно работали. Восемьдесят третий центр засветился и был причастен к организации протестов в Казахстане. Насколько успешно или неуспешно — это уже другой вопрос. Но тому, что они приложили к событиям руку, есть подтверждения", — сказал хакер.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие, захватили аэропорт.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры, в результате беспорядков погибли 230 человек, в том числе 19 силовиков.
Группа RaHDIt в начале российской спецоперации на Украине заявляла, что одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности ресурсы местных органов власти по всей стране.
Также RaHDIt с начала спецоперации ведет информационный ресурс "Немезида". На нем 1 июня были опубликованы сведения о 700 сотрудниках службы безопасности Украины (СБУ) с фотографиями, телефонами и адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил РИА Новости один из сотрудников российских спецслужб. Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения сотрудников украинских спецслужб, например азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.