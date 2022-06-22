https://ria.ru/20220622/besporyadki-1797190098.html

Хакеры узнали о причастности ВСУ к январским событиям в Казахстане

Хакеры узнали о причастности ВСУ к январским событиям в Казахстане - РИА Новости, 22.06.2022

Хакеры узнали о причастности ВСУ к январским событиям в Казахстане

Украинский военный 83-й центр информационно-психологических операций (ЦИПсО, Одесса) причастен к организации протестов в Казахстане в начале 2022 года, сообщил... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T03:22

2022-06-22T03:22

2022-06-22T09:28

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украинский военный 83-й центр информационно-психологических операций (ЦИПсО, Одесса) причастен к организации протестов в Казахстане в начале 2022 года, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер из группы RaHDIt.По его словам, всего на Украине были созданы четыре подобных центра: помимо одесского 83-го, это 72-й (главный), который находился в Броварах Киевской области, 74-й во Львове и 16-й в Житомирской области."До 24 февраля все эти центры успешно работали. Восемьдесят третий центр засветился и был причастен к организации протестов в Казахстане. Насколько успешно или неуспешно — это уже другой вопрос. Но тому, что они приложили к событиям руку, есть подтверждения", — сказал хакер.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие, захватили аэропорт.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры, в результате беспорядков погибли 230 человек, в том числе 19 силовиков.Группа RaHDIt в начале российской спецоперации на Украине заявляла, что одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности ресурсы местных органов власти по всей стране.Также RaHDIt с начала спецоперации ведет информационный ресурс "Немезида". На нем 1 июня были опубликованы сведения о 700 сотрудниках службы безопасности Украины (СБУ) с фотографиями, телефонами и адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил РИА Новости один из сотрудников российских спецслужб. Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения сотрудников украинских спецслужб, например азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.

https://ria.ru/20220605/ataka-1793223599.html

https://ria.ru/20220615/tokaev-1795352242.html

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