Рейтинг@Mail.ru
Новый представитель Белого дома оговоркой подставила Байдена - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220622/bayden-1797209336.html
Новый представитель Белого дома оговоркой подставила Байдена
Новый представитель Белого дома оговоркой подставила Байдена - РИА Новости, 22.06.2022
Новый представитель Белого дома оговоркой подставила Байдена
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер оговорилась и заявила, что президент США Джо Байден усиливает страдания американских семей из-за высоких... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T09:36
2022-06-22T11:12
в мире
цены на нефть
сша
джо байден
карин жан-пьер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787133054_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_0eaff265970116cd49eaae40d5985e2a.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер оговорилась и заявила, что президент США Джо Байден усиливает страдания американских семей из-за высоких цен на топливо. На брифинге одна из журналисток поинтересовалась, какие меры администрация президента принимает для поддержания семей из-за высоких цен на топливо. "Очевидно, что президент предпринимает абсолютно все шаги, которые в его силах, чтобы усилить… то есть ослабить страдания американских семей в связи с высокими ценами на топливо", — сказала Жан-Пьер. Западные страны ввели санкции против Москвы после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе, столкнувшихся с небывалым ростом цен на топливо и продукты питания.Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220518/ssha-1789362612.html
https://ria.ru/20220616/bayden-1795629885.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787133054_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f18d640984d81231708911bb1882794e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, сша, джо байден, карин жан-пьер
09:36 22.06.2022 (обновлено: 11:12 22.06.2022)
 
Новый представитель Белого дома оговоркой подставила Байдена

Представитель Белого дома Жан-Пьер заявила, что Байден усиливает страдания американцев

© AP Photo / Patrick SemanskyКарин Жан-Пьер
Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Карин Жан-Пьер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер оговорилась и заявила, что президент США Джо Байден усиливает страдания американских семей из-за высоких цен на топливо.

На брифинге одна из журналисток поинтересовалась, какие меры администрация президента принимает для поддержания семей из-за высоких цен на топливо.
Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 23:44
Нового представителя Белого дома сочли профнепригодной из-за слов о Путине
"Очевидно, что президент предпринимает абсолютно все шаги, которые в его силах, чтобы усилить… то есть ослабить страдания американских семей в связи с высокими ценами на топливо", — сказала Жан-Пьер.

Западные страны ввели санкции против Москвы после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе, столкнувшихся с небывалым ростом цен на топливо и продукты питания.
Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Предствитель Белого дома Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 06:19
Новый представитель Белого дома рассмеялась после вопроса о Байдене
 
В миреЦены на нефтьСШАДжо БайденКарин Жан-Пьер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала