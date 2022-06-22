09:36 22.06.2022 (обновлено: 11:12 22.06.2022)
Новый представитель Белого дома оговоркой подставила Байдена
Представитель Белого дома Жан-Пьер заявила, что Байден усиливает страдания американцев
© AP Photo / Patrick SemanskyКарин Жан-Пьер
© AP Photo / Patrick Semansky
Карин Жан-Пьер. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер оговорилась и заявила, что президент США Джо Байден усиливает страдания американских семей из-за высоких цен на топливо.
На брифинге одна из журналисток поинтересовалась, какие меры администрация президента принимает для поддержания семей из-за высоких цен на топливо.
На брифинге одна из журналисток поинтересовалась, какие меры администрация президента принимает для поддержания семей из-за высоких цен на топливо.
"Очевидно, что президент предпринимает абсолютно все шаги, которые в его силах, чтобы усилить… то есть ослабить страдания американских семей в связи с высокими ценами на топливо", — сказала Жан-Пьер.
Западные страны ввели санкции против Москвы после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе, столкнувшихся с небывалым ростом цен на топливо и продукты питания.
Западные страны ввели санкции против Москвы после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе, столкнувшихся с небывалым ростом цен на топливо и продукты питания.
Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.