https://ria.ru/20220622/bayden-1797209336.html

Новый представитель Белого дома оговоркой подставила Байдена

Новый представитель Белого дома оговоркой подставила Байдена - РИА Новости, 22.06.2022

Новый представитель Белого дома оговоркой подставила Байдена

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер оговорилась и заявила, что президент США Джо Байден усиливает страдания американских семей из-за высоких... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T09:36

2022-06-22T09:36

2022-06-22T11:12

в мире

цены на нефть

сша

джо байден

карин жан-пьер

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер оговорилась и заявила, что президент США Джо Байден усиливает страдания американских семей из-за высоких цен на топливо. На брифинге одна из журналисток поинтересовалась, какие меры администрация президента принимает для поддержания семей из-за высоких цен на топливо. "Очевидно, что президент предпринимает абсолютно все шаги, которые в его силах, чтобы усилить… то есть ослабить страдания американских семей в связи с высокими ценами на топливо", — сказала Жан-Пьер. Западные страны ввели санкции против Москвы после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе, столкнувшихся с небывалым ростом цен на топливо и продукты питания.Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220518/ssha-1789362612.html

https://ria.ru/20220616/bayden-1795629885.html

сша

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, цены на нефть, сша, джо байден, карин жан-пьер