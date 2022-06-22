Рейтинг@Mail.ru
Хуснуллин считает, что "Азовсталь" нужно будет восстановить - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/azovstal-1797386271.html
Хуснуллин считает, что "Азовсталь" нужно будет восстановить
Хуснуллин считает, что "Азовсталь" нужно будет восстановить - РИА Новости, 22.06.2022
Хуснуллин считает, что "Азовсталь" нужно будет восстановить
Завод "Азовсталь" в Мариуполе в дальнейшем должен продолжить работу, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T17:44
2022-06-22T18:40
специальная военная операция на украине
марат хуснуллин
в мире
мариуполь
россия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795159783_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_f03b1b95fcac0f84acbf35111877acb3.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Завод "Азовсталь" в Мариуполе в дальнейшем должен продолжить работу, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Для нас важный вопрос - что (делать) с "Азовсталью". Но мы склоняемся к мнению, что "Азовсталь" останавливать не нужно - это 12 тысяч работающих (на предприятии - ред.)", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих ВСУ и боевиков нацбатальона "Азов" (против некоторых из них в России расследуются уголовные дела). В середине мая нацисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении города.
мариуполь
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795159783_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_c4331a3bcf06fde2886746cfc8dee65a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
марат хуснуллин, в мире, мариуполь, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
17:44 22.06.2022 (обновлено: 18:40 22.06.2022)
 
Хуснуллин считает, что "Азовсталь" нужно будет восстановить

Вице-премьер Хуснуллин допустил, что "Азовсталь" в Мариуполе продолжит работу

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащие РФ на территории комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Военнослужащие РФ на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Завод "Азовсталь" в Мариуполе в дальнейшем должен продолжить работу, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Для нас важный вопрос - что (делать) с "Азовсталью". Но мы склоняемся к мнению, что "Азовсталь" останавливать не нужно - это 12 тысяч работающих (на предприятии - ред.)", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".
Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих ВСУ и боевиков нацбатальона "Азов" (против некоторых из них в России расследуются уголовные дела). В середине мая нацисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении города.
Российские саперы разминируют "Азовсталь"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Попасть на "Азовсталь" сейчас только могут только саперы: идут мероприятия по разминированию.

Саперы батальона Восток Народной милиции ДНР подрывают неразорвавшиеся снаряды и мины, найденные на территории комбината Азовсталь в Мариуполе
1 из 12

Попасть на "Азовсталь" сейчас только могут только саперы: идут мероприятия по разминированию.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

За двое суток на территории комбината уничтожено более ста взрывоопасных предметов.

Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
2 из 12

За двое суток на территории комбината уничтожено более ста взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Мины, найденные на территории разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Мины, найденные на территории разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
3 из 12

Мины, найденные на территории разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Заминированы весь периметр предприятия и строения на его территории.

Выход из тоннеля на территории комбината Азовсталь, из которого в прошедшие дни выходили украинские военнослужащие и боевики нацбатальона Азов, сдававшиеся в плен
4 из 12

Заминированы весь периметр предприятия и строения на его территории.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Специалисты ведут инженерную разведку.

Военнослужащий батальона Восток Народной милиции ДНР на территории комбината Азовсталь
5 из 12

Специалисты ведут инженерную разведку.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Саперы обезвреживают минные поля и ловушки из противопехотных мин, а также неразорвавшиеся боеприпасы.

Осколок боеприпаса на территории разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
6 из 12

Саперы обезвреживают минные поля и ловушки из противопехотных мин, а также неразорвавшиеся боеприпасы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

К работе на самых опасных участках привлекли специализированные бронированные машины.

Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
7 из 12

К работе на самых опасных участках привлекли специализированные бронированные машины.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Гранаты на окне одного из разрушенных зданий на территории "Азовстали.

Гранаты на окне одного из разрушенных зданий на территории комбината Азовсталь в Мариуполе
8 из 12

Гранаты на окне одного из разрушенных зданий на территории "Азовстали.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Разминировать предстоит не только сам завод, но и примыкающие к нему территории.

Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
9 из 12

Разминировать предстоит не только сам завод, но и примыкающие к нему территории.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Минобороны России сообщило об освобождении территории "Азовстали" 20 мая.

Военнослужащий батальона Восток Народной милиции ДНР обходит территорию разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
10 из 12

Минобороны России сообщило об освобождении территории "Азовстали" 20 мая.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Подземные сооружения, где прятались боевики, перешли под полный контроль российской армии.

Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
11 из 12

Подземные сооружения, где прятались боевики, перешли под полный контроль российской армии.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

С 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 националистов полка "Азов" и украинских военных, заблокированных на "Азовстали".

Военнослужащий батальона Восток Народной милиции ДНР обходит территорию разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
12 из 12

С 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 националистов полка "Азов" и украинских военных, заблокированных на "Азовстали".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 12

Попасть на "Азовсталь" сейчас только могут только саперы: идут мероприятия по разминированию.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 12

За двое суток на территории комбината уничтожено более ста взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 12

Мины, найденные на территории разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 12

Заминированы весь периметр предприятия и строения на его территории.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 12

Специалисты ведут инженерную разведку.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 12

Саперы обезвреживают минные поля и ловушки из противопехотных мин, а также неразорвавшиеся боеприпасы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 12

К работе на самых опасных участках привлекли специализированные бронированные машины.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 12

Гранаты на окне одного из разрушенных зданий на территории "Азовстали.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
9 из 12

Разминировать предстоит не только сам завод, но и примыкающие к нему территории.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 12

Минобороны России сообщило об освобождении территории "Азовстали" 20 мая.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
11 из 12

Подземные сооружения, где прятались боевики, перешли под полный контроль российской армии.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
12 из 12

С 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 националистов полка "Азов" и украинских военных, заблокированных на "Азовстали".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеМарат ХуснуллинВ миреМариупольРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала