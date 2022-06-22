https://ria.ru/20220622/azovstal-1797386271.html

Хуснуллин считает, что "Азовсталь" нужно будет восстановить

Хуснуллин считает, что "Азовсталь" нужно будет восстановить - РИА Новости, 22.06.2022

Хуснуллин считает, что "Азовсталь" нужно будет восстановить

Завод "Азовсталь" в Мариуполе в дальнейшем должен продолжить работу, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T17:44

2022-06-22T17:44

2022-06-22T18:40

специальная военная операция на украине

марат хуснуллин

в мире

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россия

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Завод "Азовсталь" в Мариуполе в дальнейшем должен продолжить работу, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Для нас важный вопрос - что (делать) с "Азовсталью". Но мы склоняемся к мнению, что "Азовсталь" останавливать не нужно - это 12 тысяч работающих (на предприятии - ред.)", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих ВСУ и боевиков нацбатальона "Азов" (против некоторых из них в России расследуются уголовные дела). В середине мая нацисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении города.

мариуполь

россия

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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