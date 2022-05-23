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Российские саперы разминируют "Азовсталь" - РИА Новости, 23.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/azovstal-1790105360.html
Российские саперы разминируют "Азовсталь"
Российские саперы разминируют "Азовсталь" - РИА Новости, 23.05.2022
Российские саперы разминируют "Азовсталь"
После освобождения "Азовстали" к работе приступили саперы. Разминирование завода и прилегающих к нему территорий — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:35
2022-05-23T12:35
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специальная военная операция на украине
мариуполь
азовсталь
боеприпасы
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После освобождения "Азовстали" к работе приступили саперы. Разминирование завода и прилегающих к нему территорий — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, мариуполь, азовсталь, боеприпасы
12:35 23.05.2022
 

Российские саперы разминируют "Азовсталь"

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После освобождения "Азовстали" к работе приступили саперы. Разминирование завода и прилегающих к нему территорий — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Попасть на "Азовсталь" сейчас только могут только саперы: идут мероприятия по разминированию.

Саперы батальона Восток Народной милиции ДНР подрывают неразорвавшиеся снаряды и мины, найденные на территории комбината Азовсталь в Мариуполе
1 из 12

Попасть на "Азовсталь" сейчас только могут только саперы: идут мероприятия по разминированию.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

За двое суток на территории комбината уничтожено более ста взрывоопасных предметов.

Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
2 из 12

За двое суток на территории комбината уничтожено более ста взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Мины, найденные на территории разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Мины, найденные на территории разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
3 из 12

Мины, найденные на территории разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Заминированы весь периметр предприятия и строения на его территории.

Выход из тоннеля на территории комбината Азовсталь, из которого в прошедшие дни выходили украинские военнослужащие и боевики нацбатальона Азов, сдававшиеся в плен
4 из 12

Заминированы весь периметр предприятия и строения на его территории.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Специалисты ведут инженерную разведку.

Военнослужащий батальона Восток Народной милиции ДНР на территории комбината Азовсталь
5 из 12

Специалисты ведут инженерную разведку.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Саперы обезвреживают минные поля и ловушки из противопехотных мин, а также неразорвавшиеся боеприпасы.

Осколок боеприпаса на территории разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
6 из 12

Саперы обезвреживают минные поля и ловушки из противопехотных мин, а также неразорвавшиеся боеприпасы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

К работе на самых опасных участках привлекли специализированные бронированные машины.

Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
7 из 12

К работе на самых опасных участках привлекли специализированные бронированные машины.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Гранаты на окне одного из разрушенных зданий на территории "Азовстали.

Гранаты на окне одного из разрушенных зданий на территории комбината Азовсталь в Мариуполе
8 из 12

Гранаты на окне одного из разрушенных зданий на территории "Азовстали.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Разминировать предстоит не только сам завод, но и примыкающие к нему территории.

Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
9 из 12

Разминировать предстоит не только сам завод, но и примыкающие к нему территории.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Минобороны России сообщило об освобождении территории "Азовстали" 20 мая.

Военнослужащий батальона Восток Народной милиции ДНР обходит территорию разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
10 из 12

Минобороны России сообщило об освобождении территории "Азовстали" 20 мая.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Подземные сооружения, где прятались боевики, перешли под полный контроль российской армии.

Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
11 из 12

Подземные сооружения, где прятались боевики, перешли под полный контроль российской армии.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

С 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 националистов полка "Азов" и украинских военных, заблокированных на "Азовстали".

Военнослужащий батальона Восток Народной милиции ДНР обходит территорию разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе
12 из 12

С 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 националистов полка "Азов" и украинских военных, заблокированных на "Азовстали".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеФотоМариупольАзовстальБоеприпасы
 
 
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