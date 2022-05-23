https://ria.ru/20220523/azovstal-1790105360.html

Российские саперы разминируют "Азовсталь"

Российские саперы разминируют "Азовсталь" - РИА Новости, 23.05.2022

Российские саперы разминируют "Азовсталь"

После освобождения "Азовстали" к работе приступили саперы. Разминирование завода и прилегающих к нему территорий — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:35

2022-05-23T12:35

2022-05-23T12:35

фото

специальная военная операция на украине

мариуполь

азовсталь

боеприпасы

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После освобождения "Азовстали" к работе приступили саперы. Разминирование завода и прилегающих к нему территорий — в фотоленте Ria.ru.

мариуполь

азовсталь

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2022

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