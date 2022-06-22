https://ria.ru/20220622/amerika-1797127823.html

Америка не может не плодить себе противников

Америка не может не плодить себе противников - РИА Новости, 22.06.2022

Америка не может не плодить себе противников

Это, конечно, совпадение — когда во вторник вступил в силу американский "Акт о предотвращении принудительного труда уйгуров" (в Синьцзяне, Китай), а через пару... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T08:00

2022-06-22T08:00

2022-06-22T08:10

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Это, конечно, совпадение — когда во вторник вступил в силу американский "Акт о предотвращении принудительного труда уйгуров" (в Синьцзяне, Китай), а через пару дней тот же Китай организует очередной, 14-й саммит БРИКС, от которого ждут довольно многого. То есть кто-то мог бы предположить, что США сейчас выгодно сделать пару-тройку заманивающих жестов в сторону Пекина, чтобы не дать ему еще больше сблизиться с Россией и отговорить его поломать еще несколько элементов режима санкций против нашей страны. Но куда там. Такое ощущение, что Америка нарочно сближает Москву и Пекин, заставляя их активнее создавать альтернативную мировую экономику, да еще вовлекая в нее крупнейшие страны — лидеры развивающегося мира.Речь идет о членах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). О них и о том, что за саммит намечается на этой неделе, — чуть позже. Сначала о том, какие санкции США только что ввели в действие против Китая.Акт (то есть закон, принятый конгрессом) был подписан президентом Джо Байденом 23 декабря прошлого года, вступление его в силу именно сегодня — штука автоматическая. Тем временем появилась стратегия (инструкция) его выполнения, разработанная департаментом внутренней безопасности. Так что общая картина того, как все будет выглядеть, сегодня вырисовывается довольно ясная.А именно: таможенные власти должны исходить из презумпции, что любой импортируемый в США товар, полностью или частично произведенный в Синьцзяне, создан с использованием принудительного труда. Импортер должен будет доказать, что это в данном случае не так. Иначе товар отберут, арестуют, в лучшем случае вернут обратно. И заметьте это "полностью или частично": товар может быть из какой угодно провинции Китая, но у него ведь есть компоненты или сырье.Речь идет прежде всего о хлопке и солнечных батареях. Насчет первого оценки разные, вплоть до того, что 80 процентов китайских хлопковых изделий содержат пряжу из Синьцзяна, этого климатического аналога Узбекистана или Египта. Солнечные батареи — тут нет такого монополизма, однако нечто близкое прослеживается. И не забудем, что Синьцзян производит еще много чего другого, причем высочайшего технологического уровня.Мы не раз говорили, страшилка насчет "рабского труда" уйгуров — китайского национального меньшинства — даже не пытается быть правдоподобной. Это фантом, вообще никакого отношения к реальности не имеющий. Но давайте посмотрим на первый и очевидный возможный результат этого пакета санкций против Китая. Результат мог бы получиться (если бы санкции сработали) вот какой: именно уйгурское население Синьцзяна оказалось бы его первой жертвой, лишившись важного источника доходов. А тогда это население могло бы в отчаянии начать заново прислушиваться к проповедникам джихада и террора, от которого Синьцзян вроде как избавился несколько лет назад. Можно себе представить реакцию на это китайского большинства в Синьцзяне, как и прочих китайцев по всей стране.То есть перед нами американская подлость, направленная на подрыв Китая. Но это еще и американская глупость. Дело в том, что одновременно экономические управители Америки, например министр финансов Джанет Йеллен, заговорили о том, что надо отменять введенные предыдущей администрацией таможенные тарифы на импорт китайских товаров. По простой причине: они подрывают не Китай, а Америку, внося свой вклад в бешеный рост тамошней инфляции. Беседы о снижении этих тарифов ведут уже некоторое время Байден и китайский лидер Си Цзиньпин.Нам с вами привычны разговоры о том, что бесконечные пакеты санкций против России оказались самым страшным нашим оружием против США и прочих стран Запада. И у нас меньше известно, что ровно та же ситуация у Китая, санкций против которого — без правдоподобных поводов — введено чуть ли не больше, чем против России. И китайцы тоже хорошо знают, что эти санкции — их сильнейшее оружие против Запада. Мы слышим, что Америку душит "путинская инфляция", а китайцы слышат, что она началась не в 2022 году и называется китайской.Но когда американские власти одной рукой пытаются часть санкций снять, а другой вводят новые — это уже тяжелый случай раздвоения личности. Коллективной, в данном случае. И всерьез тут надеяться на пробуждение западного разума не стоит. Причем наблюдают этот развал логики и множество прочих стран, надеясь, что можно выстроить коллективные механизмы противостояния санкционному идиотизму. От которого растут цены по всему миру на нефть и газ, зерно, а за ними и на все прочее — да вот хоть на хлопковую одежду (около 20 процентов которой в мире произведено в Китае). То есть с каждым новым санкционным припадком Америка плодит себе противников по всему миру и ничего не может с собой поделать.И тут у нас возникает сюжет предстоящего саммита БРИКС. Он может получиться довольно интересным. Организаторы его — страна-председатель, то есть Китай, — сильно расширили программу, предварив саммит как таковой деловым форумом и устроив после саммита еще и "диалог высокого уровня по глобальному развитию". Это означает, что участников дискуссий будет намного больше, чем пять высших лидеров стран-участниц. Вопрос в том, о чем пойдет разговор и что решат.Известно, что главная заслуга БРИКС — это долгое и постепенное выстраивание финансовой системы, альтернативной западной. Похоже, что сейчас у этой системы есть шанс пройти испытание боем. Дело в том, что она нужна не сама по себе, а как способ навсегда поломать механизм западных санкций, точнее — их воздействия на весь прочий мир. Долларовые или еврорасчеты позволяют Западу контролировать товарные потоки и даже иногда их блокировать, от них надо уходить, но даже расчеты в национальных валютах решают только часть проблемы.Главная проблема — это, конечно, "вторичные санкции", когда компания из какой угодно страны, закупающая, скажем, упомянутый синьцзянский хлопок, может быть подвергнута репрессиям, если она ведет также бизнес с Западом. Тогда ее активы в США или иной стране Запада могут быть попросту законно украдены. В результате создалась ситуация, когда весь мир ненавидит санкции (против России, Китая — да кого угодно), поскольку они ведут, как сегодня, к голоду и инфляции. Осталось разобраться, как их поломать.Из года в год члены БРИКС принимают декларации, где любые санкции, кроме введенных ООН, обозначаются как незаконные. Но то, повторим, декларации — а как насчет действий? Осталось посмотреть, что произойдет по этой части на предстоящем пекинском саммите, в котором будут — в качестве участников либо гостей — представлены страны, давно мечтающие, чтобы санкции остались безумной забавой только небольшой группы государств, решивших совершить экономическое самоубийство.

https://ria.ru/20220616/kitay-1795602753.html

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https://radiosputnik.ria.ru/20220621/kitay-1796946660.html

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авторы, китай, сша, джо байден, си цзиньпин, брикс, оон