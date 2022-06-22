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Врач предупредил об опасности употребления алкоголя в самолете
Врач предупредил об опасности употребления алкоголя в самолете - РИА Новости, 22.06.2022
Врач предупредил об опасности употребления алкоголя в самолете
Даже небольшие дозы алкоголя могут спровоцировать панические атаки у того, кто летит в самолете, сообщил в интервью РИА Новости главный врач медико-санитарной... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T06:18
2022-06-22T06:18
2022-06-22T06:18
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Даже небольшие дозы алкоголя могут спровоцировать панические атаки у того, кто летит в самолете, сообщил в интервью РИА Новости главный врач медико-санитарной части международного аэропорта Шереметьево Сергей Волга."Небольшие дозы алкоголя вызывают обезвоживание, и в полете они усиливают обезвоживание, вызванное фактором полета, это дополнительный негативный фактор, который воздействует, а само обезвоживание может вызывать дискомфорт или ухудшение самочувствие. Человек, который находится под воздействием алкоголя и в стрессовой ситуации, может неадекватно себя проявить: могут быть панические атаки, неадекватное поведение", — сказал Волга.
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общество, здоровье, москва, россия, сергей волга
Врач предупредил об опасности употребления алкоголя в самолете
Главврач "Шереметьево" Волга: алкоголь в самолете может спровоцировать панические атаки