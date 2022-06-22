https://ria.ru/20220622/aktsiya-1797274428.html
Подмосковье присоединится к Всероссийской акции "Минута молчания"
Подмосковье присоединится к Всероссийской акции "Минута молчания" - РИА Новости, 22.06.2022
Подмосковье присоединится к Всероссийской акции "Минута молчания"
Московская область присоединится к Всероссийской акции "Минута молчания", в 12:15 в регионе прервут теле- и радиовещание, также остановят работу транспорт и... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:39
2022-06-22T13:39
2022-06-22T13:39
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московская область (подмосковье)
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22 июня - день памяти и скорби
день памяти и скорби
день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны
великая отечественная война (1941-1945)
андрей воробьев
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Московская область присоединится к Всероссийской акции "Минута молчания", в 12:15 в регионе прервут теле- и радиовещание, также остановят работу транспорт и предприятия, сообщили в пресс-службе губернатора."Сегодня в 12:15 на одну минуту замрет жизнь. Подмосковье присоединится к Всероссийской акции "Минута молчания", которая пройдет в память о погибших в годы Великой Отечественной войны - павших на фронте, замученных в плену и умерших от голода", - говорится в Telegram-канале пресс-службы.Отмечается, что в это время прервётся вещание в теле- и радиоэфирах, приостановится работа общественного транспорта и предприятий.
https://ria.ru/20220622/svechi-1797273278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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