https://ria.ru/20220622/aktsiya-1797274428.html

Подмосковье присоединится к Всероссийской акции "Минута молчания"

Подмосковье присоединится к Всероссийской акции "Минута молчания" - РИА Новости, 22.06.2022

Подмосковье присоединится к Всероссийской акции "Минута молчания"

Московская область присоединится к Всероссийской акции "Минута молчания", в 12:15 в регионе прервут теле- и радиовещание, также остановят работу транспорт и... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:39

2022-06-22T13:39

2022-06-22T13:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

22 июня - день памяти и скорби

день памяти и скорби

день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны

великая отечественная война (1941-1945)

андрей воробьев

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Московская область присоединится к Всероссийской акции "Минута молчания", в 12:15 в регионе прервут теле- и радиовещание, также остановят работу транспорт и предприятия, сообщили в пресс-службе губернатора."Сегодня в 12:15 на одну минуту замрет жизнь. Подмосковье присоединится к Всероссийской акции "Минута молчания", которая пройдет в память о погибших в годы Великой Отечественной войны - павших на фронте, замученных в плену и умерших от голода", - говорится в Telegram-канале пресс-службы.Отмечается, что в это время прервётся вещание в теле- и радиоэфирах, приостановится работа общественного транспорта и предприятий.

https://ria.ru/20220622/svechi-1797273278.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

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