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Доброе сердце: школьница из Петербурга спасает брошенных животных
Доброе сердце: школьница из Петербурга спасает брошенных животных - РИА Новости, 21.06.2022
Доброе сердце: школьница из Петербурга спасает брошенных животных
Школьница из Санкт-Петербурга вместе с подругой открыла приют для бездомных животных. Под опекой девочек десятки питомцев, в том числе кошки, эвакуированные из Харькова, Мариуполя и Донецка.
2022-06-21T11:52
2022-06-21T11:52
2022-06-21T11:52
видео
животные
санкт-петербург
донбасс
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Животных в Россию привозят волонтеры, а затем для них ищут кураторов, готовых заняться поиском дома для этих питомцев. Некоторым "хвостикам" требуется помощь врачей.
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Доброе сердце: школьница из Петербурга спасает брошенных животных
Школьница из Санкт-Петербурга вместе с подругой открыла приют для бездомных животных. Под опекой девочек десятки питомцев, в том числе кошки, эвакуированные из Харькова, Мариуполя и Донецка. Животных в Россию привозят волонтеры, а затем для них ищут кураторов, готовых заняться поиском дома для этих питомцев. Некоторым “хвостикам” требуется помощь врачей.
2022-06-21T11:52
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PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, животные, санкт-петербург, донбасс, видео
Доброе сердце: школьница из Петербурга спасает брошенных животных
Школьница из Санкт-Петербурга вместе с подругой открыла приют для бездомных животных. Под опекой девочек десятки питомцев, в том числе кошки, эвакуированные из Харькова, Мариуполя и Донецка.
2022-06-21T11:52
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PT1M06S
Доброе сердце: школьница из Петербурга спасает брошенных животных
Школьница из Санкт-Петербурга вместе с подругой открыла приют для бездомных животных. Под опекой девочек десятки питомцев, в том числе кошки, эвакуированные из Харькова, Мариуполя и Донецка.