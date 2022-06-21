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Доброе сердце: школьница из Петербурга спасает брошенных животных - РИА Новости, 21.06.2022
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Доброе сердце: школьница из Петербурга спасает брошенных животных
Доброе сердце: школьница из Петербурга спасает брошенных животных - РИА Новости, 21.06.2022
Доброе сердце: школьница из Петербурга спасает брошенных животных
Школьница из Санкт-Петербурга вместе с подругой открыла приют для бездомных животных. Под опекой девочек десятки питомцев, в том числе кошки, эвакуированные из Харькова, Мариуполя и Донецка.
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видео
животные
санкт-петербург
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Животных в Россию привозят волонтеры, а затем для них ищут кураторов, готовых заняться поиском дома для этих питомцев. Некоторым "хвостикам" требуется помощь врачей.
санкт-петербург
донбасс
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Ольга Кожухова
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Доброе сердце: школьница из Петербурга спасает брошенных животных
Школьница из Санкт-Петербурга вместе с подругой открыла приют для бездомных животных. Под опекой девочек десятки питомцев, в том числе кошки, эвакуированные из Харькова, Мариуполя и Донецка. Животных в Россию привозят волонтеры, а затем для них ищут кураторов, готовых заняться поиском дома для этих питомцев. Некоторым “хвостикам” требуется помощь врачей.
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353
60
видео, животные, санкт-петербург, донбасс, видео
Доброе сердце: школьница из Петербурга спасает брошенных животных
Школьница из Санкт-Петербурга вместе с подругой открыла приют для бездомных животных. Под опекой девочек десятки питомцев, в том числе кошки, эвакуированные из Харькова, Мариуполя и Донецка.
2022-06-21T11:52
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11:52 21.06.2022
 

Доброе сердце: школьница из Петербурга спасает брошенных животных

Читать ria.ru в
Школьница из Санкт-Петербурга вместе с подругой открыла приют для бездомных животных. Под опекой девочек десятки питомцев, в том числе кошки, эвакуированные из Харькова, Мариуполя и Донецка.
Животных в Россию привозят волонтеры, а затем для них ищут кураторов, готовых заняться поиском дома для этих питомцев. Некоторым "хвостикам" требуется помощь врачей.
 
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