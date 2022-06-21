https://ria.ru/20220621/zhivotnye-1796969838.html

Доброе сердце: школьница из Петербурга спасает брошенных животных

Доброе сердце: школьница из Петербурга спасает брошенных животных - РИА Новости, 21.06.2022

Доброе сердце: школьница из Петербурга спасает брошенных животных

Школьница из Санкт-Петербурга вместе с подругой открыла приют для бездомных животных. Под опекой девочек десятки питомцев, в том числе кошки, эвакуированные из Харькова, Мариуполя и Донецка.

2022-06-21T11:52

2022-06-21T11:52

2022-06-21T11:52

видео

животные

санкт-петербург

донбасс

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Животных в Россию привозят волонтеры, а затем для них ищут кураторов, готовых заняться поиском дома для этих питомцев. Некоторым "хвостикам" требуется помощь врачей.

санкт-петербург

донбасс

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Доброе сердце: школьница из Петербурга спасает брошенных животных Школьница из Санкт-Петербурга вместе с подругой открыла приют для бездомных животных. Под опекой девочек десятки питомцев, в том числе кошки, эвакуированные из Харькова, Мариуполя и Донецка. Животных в Россию привозят волонтеры, а затем для них ищут кураторов, готовых заняться поиском дома для этих питомцев. Некоторым “хвостикам” требуется помощь врачей. 2022-06-21T11:52 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, животные, санкт-петербург, донбасс, видео