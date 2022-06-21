https://ria.ru/20220621/zdorove-1797084245.html

В Минздраве рассказали о мерах борьбы с избыточной массой тела у населения

В Минздраве рассказали о мерах борьбы с избыточной массой тела у населения - РИА Новости, 21.06.2022

В Минздраве рассказали о мерах борьбы с избыточной массой тела у населения

Около 60% взрослого населения России имеют избыточную массу тела или ожирение, при этом россияне недополучают микронутриенты с питанием, заявил главный... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:25

2022-06-21T16:25

2022-06-21T16:25

общество

здоровье - общество

россия

совет федерации рф

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Около 60% взрослого населения России имеют избыточную массу тела или ожирение, при этом россияне недополучают микронутриенты с питанием, заявил главный внештатный специалист диетолог Минздрава России Виктор Тутельян."Порядка 60% взрослого населения имеют избыточную массу тела и ожирение, 24-26%, в разных регионах по-разному, – ожирение", - сказал Тутельян на круглом столе комитета Совета Федерации по социальной политике на тему "Медицинская профилактика как ключевой элемент сохранения и укрепления здоровья населения".Он отметил, что избыточная масса тела является причиной развития ряда заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых болезней и сахарного диабета.При этом, по словам Тутельяна, несмотря на излишнее потребление калорий, большинство россиян недополучают микронутриенты, поэтому сейчас идет работа над налаживанием производства специализированных продуктов профилактического назначения. В рацион каждого человека должны быть включены такие продукты, которые имеют сниженную калорийность, но при этом обогащены витаминами и микронутриентами, пояснил диетолог.

https://ria.ru/20220527/zdorove-1791229894.html

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общество, здоровье - общество, россия, совет федерации рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)