https://ria.ru/20220621/vsu-1797053564.html

Сдавшиеся украинские резервисты сообщили, что командование их бросило

Сдавшиеся украинские резервисты сообщили, что командование их бросило - РИА Новости, 21.06.2022

Сдавшиеся украинские резервисты сообщили, что командование их бросило

Украинское командование не ценит жизни своих военных и фактически бросает их на убой, рассказал РИА Новости военнослужащий, сдавшийся в плен под Северодонецком. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T15:23

2022-06-21T15:23

2022-06-21T15:27

специальная военная операция на украине

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СЕВЕРОДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинское командование не ценит жизни своих военных и фактически бросает их на убой, рассказал РИА Новости военнослужащий, сдавшийся в плен под Северодонецком.На позициях под Сиротино в пригороде Северодонецка оружие сложили сразу несколько украинских резервистов."Мы не хотели (воевать - ред.), нас отправили самих... Отправили как пушечное мясо", - рассказал один из сдавшихся. По его словам, пленных напоили водой и дали им сигареты.Минобороны РФ сообщило во вторник, что украинские военные, действующие в Северодонецке, несут значительные потери, некоторые батальоны остаются вовсе без военнослужащих.В Северодонецке под контролем украинских вооруженных формирований остается обширная территория комбината "Азот". Сам Северодонецк и аэропорт в его окрестностях контролируют союзные войска РФ и ЛНР. В настоящее время в ЛНР освобождена вся территория республики, за исключением промзоны в Северодонецке и города Лисичанск на противоположном берегу реки Северский Донец.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220621/lnr-1797048209.html

https://ria.ru/20220621/ukraina-1797021749.html

луганская народная республика

северодонецк

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, северодонецк, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия