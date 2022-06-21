15:23 21.06.2022 (обновлено: 15:27 21.06.2022)
Сдавшиеся украинские резервисты сообщили, что командование их бросило
Сдавшиеся под Северодонецком военные ВСУ: командование бросает подчиненных на убой
© AP Photo / Efrem LukatskyСпецназ ВСУ
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Спецназ ВСУ. Архивное фото
СЕВЕРОДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинское командование не ценит жизни своих военных и фактически бросает их на убой, рассказал РИА Новости военнослужащий, сдавшийся в плен под Северодонецком.
На позициях под Сиротино в пригороде Северодонецка оружие сложили сразу несколько украинских резервистов.
"Мы не хотели (воевать - ред.), нас отправили самих... Отправили как пушечное мясо", - рассказал один из сдавшихся. По его словам, пленных напоили водой и дали им сигареты.
Минобороны РФ сообщило во вторник, что украинские военные, действующие в Северодонецке, несут значительные потери, некоторые батальоны остаются вовсе без военнослужащих.
В Северодонецке под контролем украинских вооруженных формирований остается обширная территория комбината "Азот". Сам Северодонецк и аэропорт в его окрестностях контролируют союзные войска РФ и ЛНР. В настоящее время в ЛНР освобождена вся территория республики, за исключением промзоны в Северодонецке и города Лисичанск на противоположном берегу реки Северский Донец.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.