https://ria.ru/20220621/voyna-1797008141.html
Одного Сталина нельзя винить в трагедии 1941 года, считают в РВИО
Одного Сталина нельзя винить в трагедии 1941 года, считают в РВИО - РИА Новости, 21.06.2022
Одного Сталина нельзя винить в трагедии 1941 года, считают в РВИО
Иосифа Сталина нельзя единолично обвинять в катастрофическом для СССР развитии событий первого периода Великой Отечественной войны в 1941 году, к оценкам надо... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:23
2022-06-21T13:23
2022-06-21T13:23
россия
общество
ссср
иосиф сталин (джугашвили)
великая отечественная война (1941-1945)
мао цзэдун
германия
китай
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Иосифа Сталина нельзя единолично обвинять в катастрофическом для СССР развитии событий первого периода Великой Отечественной войны в 1941 году, к оценкам надо подходить взвешенно, заявил заместитель директора департамента науки и образования Российского военно-исторического общества (РВИО) Денис Шполянский.Вопрос персональной вины Сталина за поражения 1941-года – очень сложный и тяжелый, отметил Шполянский во вторник на круглом столе в МИА "Россия сегодня", прошедшем в канун Дня памяти и скорби 22 июня."Копья здесь ломаются десятилетиями. К единому мнению историческое сообщество так и не пришло", - сказал Шполянский."Но если руководствоваться итогами научного совета, который не так давно прошел в штаб-квартире Российского военно-исторического общества, то в целом преобладал взвешенный подход. Пришли к мысли о том, что, конечно, на Сталина единоличную вину за катастрофу даже первого дня (войны), не говоря уже о катастрофе первого месяца, возлагать не стоит", - отметил историк.Сталин возглавлял коллективное руководство Советским Союзом, и у него были очень серьезные военные специалисты, которые затем победили гитлеровскую Германию, добавил Шполянский.Он напомнил, что в Китае в подходе к оценке деятельности Мао Цзэдуна, которого часто сравнивают со Сталиным, используется пропорция – "70% побед, 30% ошибок"."Я думаю, что в отношении Сталина надо прийти к подобной компромиссной формуле", - добавил историк.
https://ria.ru/20220606/posobiya-1793537342.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, ссср, иосиф сталин (джугашвили), великая отечественная война (1941-1945), мао цзэдун, германия, китай, российское военно-историческое общество (рвио)
Одного Сталина нельзя винить в трагедии 1941 года, считают в РВИО
Глава департамента РВИО: в трагедии 1941 года нельзя винить исключительно Сталина
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Иосифа Сталина нельзя единолично обвинять в катастрофическом для СССР развитии событий первого периода Великой Отечественной войны в 1941 году, к оценкам надо подходить взвешенно, заявил заместитель директора департамента науки и образования Российского военно-исторического общества (РВИО) Денис Шполянский.
Вопрос персональной вины Сталина за поражения 1941-года – очень сложный и тяжелый, отметил Шполянский во вторник на круглом столе в МИА "Россия сегодня", прошедшем в канун Дня памяти и скорби 22 июня.
"Копья здесь ломаются десятилетиями. К единому мнению историческое сообщество так и не пришло", - сказал Шполянский.
"Но если руководствоваться итогами научного совета, который не так давно прошел в штаб-квартире Российского военно-исторического общества, то в целом преобладал взвешенный подход. Пришли к мысли о том, что, конечно, на Сталина единоличную вину за катастрофу даже первого дня (войны), не говоря уже о катастрофе первого месяца, возлагать не стоит", - отметил историк.
Сталин возглавлял коллективное руководство Советским Союзом, и у него были очень серьезные военные специалисты, которые затем победили гитлеровскую Германию
, добавил Шполянский.
Он напомнил, что в Китае
в подходе к оценке деятельности Мао Цзэдуна
, которого часто сравнивают со Сталиным, используется пропорция – "70% побед, 30% ошибок".
"Я думаю, что в отношении Сталина надо прийти к подобной компромиссной формуле", - добавил историк.