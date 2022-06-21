https://ria.ru/20220621/voyna-1797008141.html

Одного Сталина нельзя винить в трагедии 1941 года, считают в РВИО

Одного Сталина нельзя винить в трагедии 1941 года, считают в РВИО - РИА Новости, 21.06.2022

Одного Сталина нельзя винить в трагедии 1941 года, считают в РВИО

Иосифа Сталина нельзя единолично обвинять в катастрофическом для СССР развитии событий первого периода Великой Отечественной войны в 1941 году, к оценкам надо... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:23

2022-06-21T13:23

2022-06-21T13:23

россия

общество

ссср

иосиф сталин (джугашвили)

великая отечественная война (1941-1945)

мао цзэдун

германия

китай

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Иосифа Сталина нельзя единолично обвинять в катастрофическом для СССР развитии событий первого периода Великой Отечественной войны в 1941 году, к оценкам надо подходить взвешенно, заявил заместитель директора департамента науки и образования Российского военно-исторического общества (РВИО) Денис Шполянский.Вопрос персональной вины Сталина за поражения 1941-года – очень сложный и тяжелый, отметил Шполянский во вторник на круглом столе в МИА "Россия сегодня", прошедшем в канун Дня памяти и скорби 22 июня."Копья здесь ломаются десятилетиями. К единому мнению историческое сообщество так и не пришло", - сказал Шполянский."Но если руководствоваться итогами научного совета, который не так давно прошел в штаб-квартире Российского военно-исторического общества, то в целом преобладал взвешенный подход. Пришли к мысли о том, что, конечно, на Сталина единоличную вину за катастрофу даже первого дня (войны), не говоря уже о катастрофе первого месяца, возлагать не стоит", - отметил историк.Сталин возглавлял коллективное руководство Советским Союзом, и у него были очень серьезные военные специалисты, которые затем победили гитлеровскую Германию, добавил Шполянский.Он напомнил, что в Китае в подходе к оценке деятельности Мао Цзэдуна, которого часто сравнивают со Сталиным, используется пропорция – "70% побед, 30% ошибок"."Я думаю, что в отношении Сталина надо прийти к подобной компромиссной формуле", - добавил историк.

https://ria.ru/20220606/posobiya-1793537342.html

https://ria.ru/20220621/pobeda-1796989789.html

россия

ссср

германия

китай

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, ссср, иосиф сталин (джугашвили), великая отечественная война (1941-1945), мао цзэдун, германия, китай, российское военно-историческое общество (рвио)