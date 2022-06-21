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Курская область построит водовод в Первомайский район ДНР - РИА Новости, 21.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220621/vodovod-1796909599.html
Курская область построит водовод в Первомайский район ДНР
Курская область построит водовод в Первомайский район ДНР - РИА Новости, 21.06.2022
Курская область построит водовод в Первомайский район ДНР
Курская область построит водовод из Бердянска Запорожской области Украины в подшефный Первомайский район Донецкой Народной Республики, чтобы обеспечить людей... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T03:24
2022-06-21T03:24
петербургский международный экономический форум — 2022
общество
курская область
первомайский район
санкт-петербург
роман старовойт
украина
запорожская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Курская область построит водовод из Бердянска Запорожской области Украины в подшефный Первомайский район Донецкой Народной Республики, чтобы обеспечить людей водой из Днепра, сообщил РИА Новости губернатор Роман Старовойт.Губернатор отметил, что область продолжает оказывать подшефному району гуманитарную помощь."После взятия шефства Курской области над Первомайским районом, из средств марафона "Мир детства" была оказана помощь более чем на 1,1 миллиона рублей местным жителям. Средства направлены на оргтехнику, книги и игрушки для детских садов, расположенных на подшефной территории. На днях передали партию лекарств для больных Первомайского района", — добавил Старовойт.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером ПМЭФ.
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курская область
первомайский район
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общество, курская область, первомайский район , санкт-петербург, роман старовойт, украина, запорожская область
03:24 21.06.2022
 
Курская область построит водовод в Первомайский район ДНР

Старовойт: Курская область построит водовод из Бердянска в Первомайский район ДНР

© Фото : Курская область/ВКонтактеГубернатор Курской области Роман Старовойт
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Фото : Курская область/ВКонтакте
Губернатор Курской области Роман Старовойт. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Курская область построит водовод из Бердянска Запорожской области Украины в подшефный Первомайский район Донецкой Народной Республики, чтобы обеспечить людей водой из Днепра, сообщил РИА Новости губернатор Роман Старовойт.

"Есть проекты на вырост — дорогие и длительные, и пока еще детально не прорабатывавшиеся. Например, строительство водовода в район из Бердянска. Там бассейн реки Днепр с пресной водой, пока же вода в районе привозная или опресненная техническая", — сообщил РИА Новости Старовойт в рамках Петербургского международного экономического форума.

Губернатор отметил, что область продолжает оказывать подшефному району гуманитарную помощь.
"После взятия шефства Курской области над Первомайским районом, из средств марафона "Мир детства" была оказана помощь более чем на 1,1 миллиона рублей местным жителям. Средства направлены на оргтехнику, книги и игрушки для детских садов, расположенных на подшефной территории. На днях передали партию лекарств для больных Первомайского района", — добавил Старовойт.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ОбществоКурская областьПервомайский районСанкт-ПетербургРоман СтаровойтУкраинаЗапорожская область
 
 
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