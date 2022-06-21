https://ria.ru/20220621/vodovod-1796909599.html

Курская область построит водовод в Первомайский район ДНР

Курская область построит водовод в Первомайский район ДНР - РИА Новости, 21.06.2022

Курская область построит водовод в Первомайский район ДНР

Курская область построит водовод из Бердянска Запорожской области Украины в подшефный Первомайский район Донецкой Народной Республики, чтобы обеспечить людей... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T03:24

2022-06-21T03:24

2022-06-21T03:24

петербургский международный экономический форум — 2022

общество

курская область

первомайский район

санкт-петербург

роман старовойт

украина

запорожская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Курская область построит водовод из Бердянска Запорожской области Украины в подшефный Первомайский район Донецкой Народной Республики, чтобы обеспечить людей водой из Днепра, сообщил РИА Новости губернатор Роман Старовойт.Губернатор отметил, что область продолжает оказывать подшефному району гуманитарную помощь."После взятия шефства Курской области над Первомайским районом, из средств марафона "Мир детства" была оказана помощь более чем на 1,1 миллиона рублей местным жителям. Средства направлены на оргтехнику, книги и игрушки для детских садов, расположенных на подшефной территории. На днях передали партию лекарств для больных Первомайского района", — добавил Старовойт.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20220614/sad-1795168466.html

курская область

первомайский район

санкт-петербург

украина

запорожская область

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общество, курская область, первомайский район , санкт-петербург, роман старовойт, украина, запорожская область