https://ria.ru/20220621/vodovod-1796909599.html
Курская область построит водовод в Первомайский район ДНР
Курская область построит водовод в Первомайский район ДНР - РИА Новости, 21.06.2022
Курская область построит водовод в Первомайский район ДНР
Курская область построит водовод из Бердянска Запорожской области Украины в подшефный Первомайский район Донецкой Народной Республики, чтобы обеспечить людей... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T03:24
2022-06-21T03:24
2022-06-21T03:24
петербургский международный экономический форум — 2022
общество
курская область
первомайский район
санкт-петербург
роман старовойт
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Курская область построит водовод из Бердянска Запорожской области Украины в подшефный Первомайский район Донецкой Народной Республики, чтобы обеспечить людей водой из Днепра, сообщил РИА Новости губернатор Роман Старовойт.Губернатор отметил, что область продолжает оказывать подшефному району гуманитарную помощь."После взятия шефства Курской области над Первомайским районом, из средств марафона "Мир детства" была оказана помощь более чем на 1,1 миллиона рублей местным жителям. Средства направлены на оргтехнику, книги и игрушки для детских садов, расположенных на подшефной территории. На днях передали партию лекарств для больных Первомайского района", — добавил Старовойт.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20220614/sad-1795168466.html
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общество, курская область, первомайский район , санкт-петербург, роман старовойт, украина, запорожская область
Курская область построит водовод в Первомайский район ДНР
Старовойт: Курская область построит водовод из Бердянска в Первомайский район ДНР