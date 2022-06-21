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Путин примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 21.06.2022
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Путин примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата
Путин примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 21.06.2022
Путин примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин в среду примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:04
2022-06-21T15:05
владимир путин
общество
великая отечественная война (1941-1945)
день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать второго июня по случаю 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата", - говорится в сообщении.
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владимир путин, общество, великая отечественная война (1941-1945), день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны
15:04 21.06.2022 (обновлено: 15:05 21.06.2022)
 
Путин примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Путин 22 июня примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата

© РИА Новости / Денис Гришкин / Перейти в фотобанкМогила Неизвестного солдата в Александровском саду
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Денис Гришкин
Перейти в фотобанк
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать второго июня по случаю 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата", - говорится в сообщении.
День памяти и скорби: как начиналась война - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня 2021, 18:26
День памяти и скорби: как начиналась войнаДень памяти и скорби отмечается в России ежегодно 22 июня.
 
Владимир ПутинОбществоВеликая Отечественная война (1941-1945)День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны
 
 
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