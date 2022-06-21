https://ria.ru/20220621/venok-1797044996.html
Путин примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата
Путин примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 21.06.2022
Путин примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин в среду примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:04
2022-06-21T15:04
2022-06-21T15:05
владимир путин
общество
великая отечественная война (1941-1945)
день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать второго июня по случаю 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210622/voyna-1738133524.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, великая отечественная война (1941-1945), день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны
15:04 21.06.2022 (обновлено: 15:05 21.06.2022)
Путин примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Путин 22 июня примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата