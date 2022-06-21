https://ria.ru/20220621/venok-1797044996.html

Путин примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата

Путин примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 21.06.2022

Путин примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в среду примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T15:04

2022-06-21T15:04

2022-06-21T15:05

владимир путин

общество

великая отечественная война (1941-1945)

день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать второго июня по случаю 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210622/voyna-1738133524.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, общество, великая отечественная война (1941-1945), день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны