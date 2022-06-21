USAID: расходы Украины составляют пять-шесть миллиардов долларов в месяц
Глава USAID Пауэр: расходы Украины составляют пять-шесть миллиардов долларов в месяц
© Flickr / United States Mission GenevaПостоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр
© Flickr / United States Mission Geneva
Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Власти Украины на фоне продолжающегося конфликта ежемесячно расходуют порядка 5-6 миллиардов долларов, заявила в ходе выступления во Всемирном банке глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.
"Среднемесячные затраты этого правительства (Украины - ред.), которое должно справляться с идущей войной, по последним расчетам составляют где-то между 5 и 6 миллиардами в месяц", - сказала представитель США в ходе беседы с главой Всемирного банка, выступление транслировалось на сайте организации.
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Представитель США назвала такие затраты "ошеломительными". Пауэр отметила, что выделяемые Вашингтоном бюджету Украины 7,5 миллиарда долларов недостаточны.
В конце мая президент США Джо Байден подписал очередной пакет помощи Украине общим объемом почти 40 миллиардов долларов. Сообщалось, что из общего объема 20 миллиардов пойдут в Киев в виде военного оборудования и технической поддержки, 9 миллиардов - на экономическую помощь, более 4 миллиардов - на гуманитарную помощь и еще 4 миллиарда - на оборонную поддержку усилиями госдепартамента США. Как сообщал в связи с выделением США нового пакета помощи министр финансов Украины Сергей Марченко, в бюджет поступят только 7,5 миллиарда долларов. Марченко отмечал, что ежемесячный дефицит украинского бюджета составляет 5 миллиардов долларов, одним из главных источников финансирования остаются иностранные вливания.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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