https://ria.ru/20220621/ukraina-1797074727.html

Сдавшиеся в Херсоне срочники призвали сослуживцев последовать их примеру

Сдавшиеся в Херсоне срочники призвали сослуживцев последовать их примеру - РИА Новости, 21.06.2022

Сдавшиеся в Херсоне срочники призвали сослуживцев последовать их примеру

Сдавшиеся в Херсоне срочники украинской армии рассказали российским журналистам, что советуют сослуживцам сделать то же самое и жить мирной жизнью. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:08

2022-06-21T16:08

2022-06-21T16:08

специальная военная операция на украине

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ХЕРСОН, 21 июн - РИА Новости. Сдавшиеся в Херсоне срочники украинской армии рассказали российским журналистам, что советуют сослуживцам сделать то же самое и жить мирной жизнью.По словам призывников Бойко и Невзглядова, их части базировались в районе города Скадовска Херсонской области, где они не занимались военной подготовкой, а выполняли "различные поручения". В первый день операции их колонну уничтожили ВС РФ, и они убежали в лес, а сейчас решили сдаться, получить паспорта и жить в России."Война эта не нужна, просто придите и расскажите свою историю и продолжайте жить мирно. Я сделал для себя выбор получить российский паспорт и жить, как считаю нужным, а не так, как мне навязывают", - рассказал журналистам Невзглядов.Военнослужащие украинской армии и боевики так называемой территориальной обороны в Херсоне продолжают добровольно сдаваться российским военным, обращаясь в комендатуру и к военной полиции на блокпостах.Они сдают личное стрелковое оружие и данные о схронах с вооружением и боеприпасами. С украинской стороны под различными угрозами молодых парней вынуждают примкнуть к армии и территориальной обороне в Николаеве, однако значительная часть, понимая ситуацию, сдается российским военным.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796690671.html

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в мире, россия, украина, херсон, херсонская область , вооруженные силы рф