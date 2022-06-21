https://ria.ru/20220621/ukraina-1797069545.html

СМИ узнали подробности о погибшем на Украине испанце

СМИ узнали подробности о погибшем на Украине испанце - РИА Новости, 21.06.2022

СМИ узнали подробности о погибшем на Украине испанце

Погибший на Украине испанец прибыл в страну в марте и работал инженером связи во Львове, а затем решил взять в руки оружие и отправиться в зону боевых действий, РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T15:57

2022-06-21T15:57

2022-06-21T15:57

специальная военная операция на украине

в мире

украина

мид испании‎

ситуация в днр и лнр

майорка

испания

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Погибший на Украине испанец прибыл в страну в марте и работал инженером связи во Львове, а затем решил взять в руки оружие и отправиться в зону боевых действий, пишет издание Ultima Hora.Как сообщает издание, погибшим является 31-летний Анхель Адровер Мартинес из города Портоколом на Майорке.Ранее агентство Europa Press со ссылкой на источники в МИД Испании передавало, что на Украине погиб испанец в возрасте 22 лет родом из города Манакор на Майорке, его имя не уточнялось. По данным агентства, испанец отправился на Украину для участия в вооруженном противостоянии, "но неизвестно, погиб ли он в бою".По данным Ultima Hora, после окончания университета в Каталонии Адровер работал IT-специалистом в больнице на Майорке, около двух лет назад он переехал в Нидерланды.Правительство Испании, не знало о поездке мужчины на Украину. Своей семье он сказал, что отправился туда в качестве волонтера для выполнения гуманитарной работы. Как сообщили изданию родственники Адровера, у него не было необходимой подготовки для участия в боевых действиях, он проходил тренировку на Украине."Анхель Адровер работал инженером связи во Львове, прежде чем взять в руки оружие и присоединиться к местной армии на фронте", - пишет издание.Как сообщила мать мужчины Долорес Мартинес, ее сын мало писал ей, "так как ему не давали общаться".Она добавила, что с ней по WhatsApp связался полковник украинской армии, который заявил, что лично знал ее сына. Он сообщил, что Адровер некоторое время работал в его бригаде связи во Львове, "но потом решил, что должен помогать на передовой".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220620/ssha-1796831769.html

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786564555.html

https://ria.ru/20220429/naemnik-1786201941.html

https://ria.ru/20220621/naemnik-1796907328.html

украина

майорка

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, мид испании‎, ситуация в днр и лнр, майорка, испания, вооруженные силы украины