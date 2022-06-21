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В России запретили сайты со списками погибших на Украине - РИА Новости, 21.06.2022
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В России запретили сайты со списками погибших на Украине
В России запретили сайты со списками погибших на Украине - РИА Новости, 21.06.2022
В России запретили сайты со списками погибших на Украине
Кировский районный суд запретил опубликованные на сайтах французского и белорусского изданий сведения о предполагаемых потерях российских войск при спецоперации РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:03
2022-06-21T15:03
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
цензура
происшествия
украина
франция
белоруссия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Кировский районный суд запретил опубликованные на сайтах французского и белорусского изданий сведения о предполагаемых потерях российских войск при спецоперации на Украине, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга."Суд признал информацию, распространяемую посредством сети интернет на сайтах …, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено", - говорится в релизе.Речь о материалах, опубликованных на сайте французской радиостанции RFI и белорусского издания "Белорусы и рынок" - их выявила при мониторинге интернета прокуратура, она же и вышла с иском в суд.Как следует из судебных материалов, данные касаются потерь Вооруженных сил России, имен и других персональных данных погибших.В день начала спецоперации на Украине, 24 февраля, Роскомнадзор обязал все действующие в России СМИ использовать информацию о ней исключительно из официальных российских источников. По оценке службы, в СМИ имеет место всплеск фейков о событиях на Украине.Распространение ложной информации, отмечали в Роскомнадзоре, влечет незамедлительную блокировку материалов и административную ответственность по статье 13.15 КоАП РФ – штраф до 5 миллионов рублей.Последний раз Минобороны РФ сообщало о российских потерях на Украине 24 марта: в ходе операции, отмечалось в релизе, погибли более 1,3 тысячи российских военных, свыше 3,8 тысяч ранены. По Украине потери оглашались на 16 апреля – 23,3 тысячи погибших. Российское военное ведомство публиковало списки с поименным перечислением погибших и раненых украинцев.
https://ria.ru/20220621/telegraph-1796962164.html
https://ria.ru/20220620/zapret-1796798932.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), цензура, происшествия, украина, франция, белоруссия
15:03 21.06.2022
 
В России запретили сайты со списками погибших на Украине

Российский суд запретил сайты RFI и "Белорусы и рынок" со списками погибших на Украине

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
CC0 / /
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Кировский районный суд запретил опубликованные на сайтах французского и белорусского изданий сведения о предполагаемых потерях российских войск при спецоперации на Украине, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
"Суд признал информацию, распространяемую посредством сети интернет на сайтах …, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено", - говорится в релизе.
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Речь о материалах, опубликованных на сайте французской радиостанции RFI и белорусского издания "Белорусы и рынок" - их выявила при мониторинге интернета прокуратура, она же и вышла с иском в суд.
Как следует из судебных материалов, данные касаются потерь Вооруженных сил России, имен и других персональных данных погибших.
В день начала спецоперации на Украине, 24 февраля, Роскомнадзор обязал все действующие в России СМИ использовать информацию о ней исключительно из официальных российских источников. По оценке службы, в СМИ имеет место всплеск фейков о событиях на Украине.
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Распространение ложной информации, отмечали в Роскомнадзоре, влечет незамедлительную блокировку материалов и административную ответственность по статье 13.15 КоАП РФ – штраф до 5 миллионов рублей.
Последний раз Минобороны РФ сообщало о российских потерях на Украине 24 марта: в ходе операции, отмечалось в релизе, погибли более 1,3 тысячи российских военных, свыше 3,8 тысяч ранены. По Украине потери оглашались на 16 апреля – 23,3 тысячи погибших. Российское военное ведомство публиковало списки с поименным перечислением погибших и раненых украинцев.
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