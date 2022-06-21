10:56 21.06.2022 (обновлено: 11:02 21.06.2022)
Киев заблокировал визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявили в ВГА
Член ВГА Рогов: Киев блокирует визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) дистанционно мониторит ситуацию на Запорожской АЭС в Энергодаре, личный приезд делегации организации блокируется украинской стороной, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее Рогов заявил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может посетить Запорожскую АЭС. По его словам, атомная станция находится на уже освобожденной территории Запорожской области и доступ к ней открыт.
"МАГАТЭ дистанционно мониторит ситуацию на атомной станции. Им передаются все необходимые данные, в том числе по уровню радиации, выработке. Мы приглашали делегацию МАГАТЭ лично посетить атомную станцию, но киевский режим препятствует этому и блокирует визит", - сообщил Рогов агентству.
По его словам, киевские власти опасаются, что в случае приезда делегации МАГАТЭ будут вскрыты и станут достоянием международной общественности накопленные во времена, когда атомная станция находилась под контролем Киева, незаконные запасы обогащенного урана и плутония.
В то же время Рогов подчеркнул, что делегация может посетить атомную станцию через территорию России, в частности Крым, или же Донецкую Народную Республику.
"Транспортный сухопутный коридор открыт и безопасен", - отметил он.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.