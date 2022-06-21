https://ria.ru/20220621/ukraina-1796948236.html

Киев заблокировал визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявили в ВГА

Киев заблокировал визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявили в ВГА - РИА Новости, 21.06.2022

Киев заблокировал визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявили в ВГА

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) дистанционно мониторит ситуацию на Запорожской АЭС в Энергодаре, личный приезд делегации организации... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T10:56

2022-06-21T10:56

2022-06-21T11:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) дистанционно мониторит ситуацию на Запорожской АЭС в Энергодаре, личный приезд делегации организации блокируется украинской стороной, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее Рогов заявил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может посетить Запорожскую АЭС. По его словам, атомная станция находится на уже освобожденной территории Запорожской области и доступ к ней открыт."МАГАТЭ дистанционно мониторит ситуацию на атомной станции. Им передаются все необходимые данные, в том числе по уровню радиации, выработке. Мы приглашали делегацию МАГАТЭ лично посетить атомную станцию, но киевский режим препятствует этому и блокирует визит", - сообщил Рогов агентству.По его словам, киевские власти опасаются, что в случае приезда делегации МАГАТЭ будут вскрыты и станут достоянием международной общественности накопленные во времена, когда атомная станция находилась под контролем Киева, незаконные запасы обогащенного урана и плутония.В то же время Рогов подчеркнул, что делегация может посетить атомную станцию через территорию России, в частности Крым, или же Донецкую Народную Республику."Транспортный сухопутный коридор открыт и безопасен", - отметил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220610/magate-1794627943.html

https://ria.ru/20220401/magate-1781275781.html

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