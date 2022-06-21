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Киев заблокировал визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявили в ВГА - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/ukraina-1796948236.html
Киев заблокировал визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявили в ВГА
Киев заблокировал визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявили в ВГА - РИА Новости, 21.06.2022
Киев заблокировал визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявили в ВГА
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) дистанционно мониторит ситуацию на Запорожской АЭС в Энергодаре, личный приезд делегации организации... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T10:56
2022-06-21T11:02
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
запорожская аэс
магатэ
рафаэль гросси
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) дистанционно мониторит ситуацию на Запорожской АЭС в Энергодаре, личный приезд делегации организации блокируется украинской стороной, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее Рогов заявил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может посетить Запорожскую АЭС. По его словам, атомная станция находится на уже освобожденной территории Запорожской области и доступ к ней открыт."МАГАТЭ дистанционно мониторит ситуацию на атомной станции. Им передаются все необходимые данные, в том числе по уровню радиации, выработке. Мы приглашали делегацию МАГАТЭ лично посетить атомную станцию, но киевский режим препятствует этому и блокирует визит", - сообщил Рогов агентству.По его словам, киевские власти опасаются, что в случае приезда делегации МАГАТЭ будут вскрыты и станут достоянием международной общественности накопленные во времена, когда атомная станция находилась под контролем Киева, незаконные запасы обогащенного урана и плутония.В то же время Рогов подчеркнул, что делегация может посетить атомную станцию через территорию России, в частности Крым, или же Донецкую Народную Республику."Транспортный сухопутный коридор открыт и безопасен", - отметил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220610/magate-1794627943.html
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в мире, запорожская область, украина, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси, киев, россия
10:56 21.06.2022 (обновлено: 11:02 21.06.2022)
 
Киев заблокировал визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявили в ВГА

Член ВГА Рогов: Киев блокирует визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожской АЭС в Энергодаре
Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
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Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) дистанционно мониторит ситуацию на Запорожской АЭС в Энергодаре, личный приезд делегации организации блокируется украинской стороной, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Международное агентство по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 17:27
Польша пыталась инициировать непродление полномочий России в совете МАГАТЭ
Ранее Рогов заявил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может посетить Запорожскую АЭС. По его словам, атомная станция находится на уже освобожденной территории Запорожской области и доступ к ней открыт.
"МАГАТЭ дистанционно мониторит ситуацию на атомной станции. Им передаются все необходимые данные, в том числе по уровню радиации, выработке. Мы приглашали делегацию МАГАТЭ лично посетить атомную станцию, но киевский режим препятствует этому и блокирует визит", - сообщил Рогов агентству.
По его словам, киевские власти опасаются, что в случае приезда делегации МАГАТЭ будут вскрыты и станут достоянием международной общественности накопленные во времена, когда атомная станция находилась под контролем Киева, незаконные запасы обогащенного урана и плутония.
В то же время Рогов подчеркнул, что делегация может посетить атомную станцию через территорию России, в частности Крым, или же Донецкую Народную Республику.
"Транспортный сухопутный коридор открыт и безопасен", - отметил он.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 13:31
МАГАТЭ на следующей неделе начнет миссии на ядерные объекты Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьУкраинаЗапорожская АЭСМАГАТЭРафаэль ГроссиКиевРоссия
 
 
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