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Володин ответил на слова Кулебы о воюющих лопатами украинских военных - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/ukraina-1796921762.html
Володин ответил на слова Кулебы о воюющих лопатами украинских военных
Володин ответил на слова Кулебы о воюющих лопатами украинских военных - РИА Новости, 21.06.2022
Володин ответил на слова Кулебы о воюющих лопатами украинских военных
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинская армия разбежится в течение суток, если со стороны НАТО прекратятся поставки оружия и наемников. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T08:59
2022-06-21T08:59
специальная военная операция на украине
в мире
мид украины
дмитрий кулеба
вячеслав володин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинская армия разбежится в течение суток, если со стороны НАТО прекратятся поставки оружия и наемников.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что они собираются "воевать лопатами" в случае прекращения поставок вооружений Киеву."Как только НАТО прекратит поставки оружия, на котором зарабатываете, и перестанет направлять наемников, все вы в течение суток разбежитесь", - заявил Володин в своем Telegram-канале.
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в мире, мид украины, дмитрий кулеба, вячеслав володин
08:59 21.06.2022
 
Володин ответил на слова Кулебы о воюющих лопатами украинских военных

Спикер Госдумы Володин: украинская армия разбежится без оружия и наемников НАТО

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинская армия разбежится в течение суток, если со стороны НАТО прекратятся поставки оружия и наемников.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что они собираются "воевать лопатами" в случае прекращения поставок вооружений Киеву.
"Как только НАТО прекратит поставки оружия, на котором зарабатываете, и перестанет направлять наемников, все вы в течение суток разбежитесь", - заявил Володин в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМИД УкраиныДмитрий КулебаВячеслав Володин
 
 
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