https://ria.ru/20220621/ukraina-1796921762.html

Володин ответил на слова Кулебы о воюющих лопатами украинских военных

Володин ответил на слова Кулебы о воюющих лопатами украинских военных - РИА Новости, 21.06.2022

Володин ответил на слова Кулебы о воюющих лопатами украинских военных

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинская армия разбежится в течение суток, если со стороны НАТО прекратятся поставки оружия и наемников. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T08:59

2022-06-21T08:59

2022-06-21T08:59

специальная военная операция на украине

в мире

мид украины

дмитрий кулеба

вячеслав володин

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинская армия разбежится в течение суток, если со стороны НАТО прекратятся поставки оружия и наемников.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что они собираются "воевать лопатами" в случае прекращения поставок вооружений Киеву."Как только НАТО прекратит поставки оружия, на котором зарабатываете, и перестанет направлять наемников, все вы в течение суток разбежитесь", - заявил Володин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220616/vooruzheniya-1795536939.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мид украины, дмитрий кулеба, вячеслав володин