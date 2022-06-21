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Володин ответил на слова Кулебы о воюющих лопатами украинских военных
Володин ответил на слова Кулебы о воюющих лопатами украинских военных - РИА Новости, 21.06.2022
Володин ответил на слова Кулебы о воюющих лопатами украинских военных
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинская армия разбежится в течение суток, если со стороны НАТО прекратятся поставки оружия и наемников. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T08:59
2022-06-21T08:59
2022-06-21T08:59
специальная военная операция на украине
в мире
мид украины
дмитрий кулеба
вячеслав володин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинская армия разбежится в течение суток, если со стороны НАТО прекратятся поставки оружия и наемников.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что они собираются "воевать лопатами" в случае прекращения поставок вооружений Киеву."Как только НАТО прекратит поставки оружия, на котором зарабатываете, и перестанет направлять наемников, все вы в течение суток разбежитесь", - заявил Володин в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мид украины, дмитрий кулеба, вячеслав володин
Володин ответил на слова Кулебы о воюющих лопатами украинских военных
Спикер Госдумы Володин: украинская армия разбежится без оружия и наемников НАТО