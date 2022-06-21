https://ria.ru/20220621/twitter-1797140752.html
Совет директоров Twitter рекомендовал утвердить покупку соцсети Маском
Совет директоров Twitter рекомендовал утвердить покупку соцсети Маском - РИА Новости, 21.06.2022
Совет директоров Twitter рекомендовал утвердить покупку соцсети Маском
Совет директоров Twitter единогласно рекомендовал акционерам компании утвердить ее покупку Илоном Маском, свидетельствует опубликованный во вторник документ. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T19:03
2022-06-21T19:03
2022-06-21T19:24
twitter
в мире
илон маск
соцсети
социальные сети
технологии
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Совет директоров Twitter единогласно рекомендовал акционерам компании утвердить ее покупку Илоном Маском, свидетельствует опубликованный во вторник документ."Совет директоров Twitter единогласно рекомендует вам голосовать за соглашение о покупке", - сказано в документе, акционерам также рекомендовано согласиться с предлагаемой компенсацией и содействовать завершению сделки.Маск 4 апреля сообщил, что владеет 9,2% акций Twitter, а 14 апреля заявил, что готов купить все 100% акций соцсети по 54,2 доллара за бумагу. Саудовский принц Аль-Валид бен Талал, владеющий акциями сервиса, в тот же день отклонил предложение Маска, назвав его не соответствующим реальной ценности компании. 15 апреля совет директоров Twitter принял план защиты прав акционеров (так называемую "ядовитую пилюлю"), который должен был препятствовать нежелательному поглощению компании Маском.Однако 25 апреля соцсеть объявила, что стороны все же договорились о поглощении: Маск купит Twitter за 44 миллиарда долларов (54,2 доллара за акцию). При этом миллиардер планировал вложить примерно 31,5 миллиарда собственных средств, а остальную сумму привлечь за счет сторонних инвесторов. Но 13 мая уже Маск заявил о приостановке процесса приобретения: бизнесмен, по его словам, хочет убедиться, что спамовые и поддельные учетные записи в Twitter составляют менее 5%.Ранее во вторник на Катарском экономическом форуме Маск заявил, что сделка с Twitter еще не завершена из-за нескольких нерешенных вопросов. По его словам, сохраняется неясность с тем, будет ли собрана долговая часть, а затем проголосуют ли акционеры за сделку. Также он добавил, что он все еще ждет данные о количестве спамовых и фальшивых аккаунтов в социальной сети.
https://ria.ru/20220616/twitter-1795638172.html
https://ria.ru/20220616/sotsseti-1795722733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
twitter, в мире, илон маск, соцсети, социальные сети, технологии
19:03 21.06.2022 (обновлено: 19:24 21.06.2022)
Совет директоров Twitter рекомендовал утвердить покупку соцсети Маском
Совет директоров Twitter рекомендовал акционерам утвердить покупку соцсети Маском
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Совет директоров Twitter единогласно рекомендовал акционерам компании утвердить ее покупку Илоном Маском, свидетельствует опубликованный во вторник документ.
"Совет директоров Twitter после анализа различных факторов... единогласно определил, что соглашение о покупке целесообразно и отвечает интересам компании и ее акционеров, а также принимает и одобряет соглашение о покупке и связанные с ним транзакции", - говорится в документе.
"Совет директоров Twitter
единогласно рекомендует вам голосовать за соглашение о покупке", - сказано в документе, акционерам также рекомендовано согласиться с предлагаемой компенсацией и содействовать завершению сделки.
Маск 4 апреля сообщил, что владеет 9,2% акций Twitter, а 14 апреля заявил, что готов купить все 100% акций соцсети по 54,2 доллара за бумагу. Саудовский принц Аль-Валид бен Талал, владеющий акциями сервиса, в тот же день отклонил предложение Маска, назвав его не соответствующим реальной ценности компании. 15 апреля совет директоров Twitter принял план защиты прав акционеров (так называемую "ядовитую пилюлю"), который должен был препятствовать нежелательному поглощению компании Маском.
Однако 25 апреля соцсеть объявила, что стороны все же договорились о поглощении: Маск купит Twitter за 44 миллиарда долларов (54,2 доллара за акцию). При этом миллиардер планировал вложить примерно 31,5 миллиарда собственных средств, а остальную сумму привлечь за счет сторонних инвесторов. Но 13 мая уже Маск заявил о приостановке процесса приобретения: бизнесмен, по его словам, хочет убедиться, что спамовые и поддельные учетные записи в Twitter составляют менее 5%.
Ранее во вторник на Катарском экономическом форуме Маск заявил, что сделка с Twitter еще не завершена из-за нескольких нерешенных вопросов. По его словам, сохраняется неясность с тем, будет ли собрана долговая часть, а затем проголосуют ли акционеры за сделку. Также он добавил, что он все еще ждет данные о количестве спамовых и фальшивых аккаунтов в социальной сети.