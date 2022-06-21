https://ria.ru/20220621/turtsiya-1797090402.html

Bloomberg раскрыл, какие неприятности Турция подготовила для США

Bloomberg раскрыл, какие неприятности Турция подготовила для США - РИА Новости, 21.06.2022

Bloomberg раскрыл, какие неприятности Турция подготовила для США

Соединенные Штаты должны готовиться к обострению отношений с Турцией в разгар противостояния Запада и России, пишет журналист Бобби Гош для издание Bloomberg... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:37

2022-06-21T16:37

2022-06-21T16:37

в мире

реджеп тайип эрдоган

турция

нато

россия

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты должны готовиться к обострению отношений с Турцией в разгар противостояния Запада и России, пишет журналист Бобби Гош для издание Bloomberg. "США и Европа должны подготовиться к еще большему поливанию грязью и противодействию со стороны Эрдогана", — говорится в публикации. Автор напоминает, что президент Турции Реджеп Эрдоган уже выступил против включения Финляндии и Швеции в состав НАТО. Кроме того, он раскритиковал Грецию и потребовал от нее демилитаризировать острова в Эгейском море.По мнению журналиста, уже в ближайшие месяцы стоит ожидать резкого ухудшения отношений между США и Турцией, а также странами Евросоюза, потому что Анкара переживает сложную экономическую ситуацию, и Эрдогану нужно найти козла отпущения. Это приведет к тому, что сотрудничество между Турцией и западными державами будет ослабевать, что сулит неприятностями Соединенным Штатам в соперничестве с Россией, отмечается в статье. Швеция и Финляндия заговорили о возможности присоединения к Североатлантическому альянсу на фоне российской спецоперации на Украине и передали заявку на вступление 18 мая. Турция, в свою очередь, заблокировала процесс ее рассмотрения. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). В России не раз отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. При этом он подчеркивал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Владимир Путин уверен, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, так как никаких угроз ее безопасности не существует.

https://ria.ru/20220621/nato-1796952000.html

https://ria.ru/20220615/nato-1795370781.html

https://ria.ru/20220611/nato-1794783244.html

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россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, нато, россия