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Bloomberg раскрыл, какие неприятности Турция подготовила для США - РИА Новости, 21.06.2022
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Bloomberg раскрыл, какие неприятности Турция подготовила для США
Bloomberg раскрыл, какие неприятности Турция подготовила для США - РИА Новости, 21.06.2022
Bloomberg раскрыл, какие неприятности Турция подготовила для США
Соединенные Штаты должны готовиться к обострению отношений с Турцией в разгар противостояния Запада и России, пишет журналист Бобби Гош для издание Bloomberg... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:37
2022-06-21T16:37
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
нато
россия
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты должны готовиться к обострению отношений с Турцией в разгар противостояния Запада и России, пишет журналист Бобби Гош для издание Bloomberg. "США и Европа должны подготовиться к еще большему поливанию грязью и противодействию со стороны Эрдогана", — говорится в публикации. Автор напоминает, что президент Турции Реджеп Эрдоган уже выступил против включения Финляндии и Швеции в состав НАТО. Кроме того, он раскритиковал Грецию и потребовал от нее демилитаризировать острова в Эгейском море.По мнению журналиста, уже в ближайшие месяцы стоит ожидать резкого ухудшения отношений между США и Турцией, а также странами Евросоюза, потому что Анкара переживает сложную экономическую ситуацию, и Эрдогану нужно найти козла отпущения. Это приведет к тому, что сотрудничество между Турцией и западными державами будет ослабевать, что сулит неприятностями Соединенным Штатам в соперничестве с Россией, отмечается в статье. Швеция и Финляндия заговорили о возможности присоединения к Североатлантическому альянсу на фоне российской спецоперации на Украине и передали заявку на вступление 18 мая. Турция, в свою очередь, заблокировала процесс ее рассмотрения. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). В России не раз отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. При этом он подчеркивал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Владимир Путин уверен, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, так как никаких угроз ее безопасности не существует.
https://ria.ru/20220621/nato-1796952000.html
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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, нато, россия
16:37 21.06.2022
 
Bloomberg раскрыл, какие неприятности Турция подготовила для США

Автор Bloomberg Гош пишет, что Турция готовит новые неприятности для США

© Pixabay / Şinasi MüldürРайон Эминёню в Стамбуле
Район Эминёню в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Pixabay / Şinasi Müldür
Район Эминёню в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты должны готовиться к обострению отношений с Турцией в разгар противостояния Запада и России, пишет журналист Бобби Гош для издание Bloomberg.

"США и Европа должны подготовиться к еще большему поливанию грязью и противодействию со стороны Эрдогана", — говорится в публикации.
Баннеры с логотипом НАТО - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
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Финляндия назвала новый срок вступления в НАТО после провала на переговорах
Автор напоминает, что президент Турции Реджеп Эрдоган уже выступил против включения Финляндии и Швеции в состав НАТО. Кроме того, он раскритиковал Грецию и потребовал от нее демилитаризировать острова в Эгейском море.
По мнению журналиста, уже в ближайшие месяцы стоит ожидать резкого ухудшения отношений между США и Турцией, а также странами Евросоюза, потому что Анкара переживает сложную экономическую ситуацию, и Эрдогану нужно найти козла отпущения.

Это приведет к тому, что сотрудничество между Турцией и западными державами будет ослабевать, что сулит неприятностями Соединенным Штатам в соперничестве с Россией, отмечается в статье.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
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Fox News: США заплатят гигантскую цену за расширение НАТО
Швеция и Финляндия заговорили о возможности присоединения к Североатлантическому альянсу на фоне российской спецоперации на Украине и передали заявку на вступление 18 мая. Турция, в свою очередь, заблокировала процесс ее рассмотрения. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

В России не раз отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. При этом он подчеркивал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Владимир Путин уверен, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, так как никаких угроз ее безопасности не существует.
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11 июня, 16:38
СМИ: Финляндия отказалась выполнять условие Турции для вступления в НАТО
 
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