Bloomberg раскрыл, какие неприятности Турция подготовила для США
Автор Bloomberg Гош пишет, что Турция готовит новые неприятности для США
Район Эминёню в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты должны готовиться к обострению отношений с Турцией в разгар противостояния Запада и России, пишет журналист Бобби Гош для издание Bloomberg.
"США и Европа должны подготовиться к еще большему поливанию грязью и противодействию со стороны Эрдогана", — говорится в публикации.
"США и Европа должны подготовиться к еще большему поливанию грязью и противодействию со стороны Эрдогана", — говорится в публикации.
Автор напоминает, что президент Турции Реджеп Эрдоган уже выступил против включения Финляндии и Швеции в состав НАТО. Кроме того, он раскритиковал Грецию и потребовал от нее демилитаризировать острова в Эгейском море.
По мнению журналиста, уже в ближайшие месяцы стоит ожидать резкого ухудшения отношений между США и Турцией, а также странами Евросоюза, потому что Анкара переживает сложную экономическую ситуацию, и Эрдогану нужно найти козла отпущения.
Это приведет к тому, что сотрудничество между Турцией и западными державами будет ослабевать, что сулит неприятностями Соединенным Штатам в соперничестве с Россией, отмечается в статье.
Это приведет к тому, что сотрудничество между Турцией и западными державами будет ослабевать, что сулит неприятностями Соединенным Штатам в соперничестве с Россией, отмечается в статье.
Швеция и Финляндия заговорили о возможности присоединения к Североатлантическому альянсу на фоне российской спецоперации на Украине и передали заявку на вступление 18 мая. Турция, в свою очередь, заблокировала процесс ее рассмотрения. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
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В России не раз отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. При этом он подчеркивал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
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