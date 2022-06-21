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В Петербурге появилась Песчаная скульптура Цоя - РИА Новости, 21.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220621/tsoy-1797043751.html
В Петербурге появилась Песчаная скульптура Цоя
В Петербурге появилась Песчаная скульптура Цоя - РИА Новости, 21.06.2022
В Петербурге появилась Песчаная скульптура Цоя
Песчаная скульптура Виктора Цоя появилась на пляже Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, в день 60-летия со дня рождения рок-музыканта. Об этом сообщили... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:40
2022-06-21T15:40
культура
новости культуры
виктор цой
санкт-петербург
музыка
куда сходить
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Песчаная скульптура Виктора Цоя появилась на пляже Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, в день 60-летия со дня рождения рок-музыканта. Об этом сообщили РИА Новости организаторы фестиваля песчаных скульптур "Величие России. От Петра Первого до наших дней".Как и остальные фигуры смотра, она будет доступна для посещения после того, как 24 июня пройдет праздник выпускников "Алые паруса". Из-за него временно ограничен доступ на пляж Петропавловки, пояснила представитель региональной общественной организации "Алые паруса".Всего на фестивале представлено 23 композиции. Выставка песчаных скульптур можно посмотреть до 12 сентября.
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новости культуры, виктор цой, санкт-петербург, музыка, куда сходить
15:40 21.06.2022
 
В Петербурге появилась Песчаная скульптура Цоя

Песчаная скульптура Цоя появилась в Петербурге в день 60-летия со дня рождения музыканта

© РИА НовостиВиктор Цой и группа "Кино" во время концерта в Олимпийском. 1990 год
Виктор Цой и группа Кино во время концерта в Олимпийском. 1990 год - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Песчаная скульптура Виктора Цоя появилась на пляже Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, в день 60-летия со дня рождения рок-музыканта. Об этом сообщили РИА Новости организаторы фестиваля песчаных скульптур "Величие России. От Петра Первого до наших дней".
Как и остальные фигуры смотра, она будет доступна для посещения после того, как 24 июня пройдет праздник выпускников "Алые паруса". Из-за него временно ограничен доступ на пляж Петропавловки, пояснила представитель региональной общественной организации "Алые паруса".
Всего на фестивале представлено 23 композиции.
Выставка песчаных скульптур можно посмотреть до 12 сентября.
Флаг с изображением солиста групы Кино Виктора Цоя в руках одного из зрителей на фестивале Петербург live - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
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