https://ria.ru/20220621/tsoy-1797043751.html
В Петербурге появилась Песчаная скульптура Цоя
В Петербурге появилась Песчаная скульптура Цоя - РИА Новости, 21.06.2022
В Петербурге появилась Песчаная скульптура Цоя
Песчаная скульптура Виктора Цоя появилась на пляже Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, в день 60-летия со дня рождения рок-музыканта. Об этом сообщили... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:40
2022-06-21T15:40
2022-06-21T15:40
культура
новости культуры
виктор цой
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куда сходить
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Песчаная скульптура Виктора Цоя появилась на пляже Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, в день 60-летия со дня рождения рок-музыканта. Об этом сообщили РИА Новости организаторы фестиваля песчаных скульптур "Величие России. От Петра Первого до наших дней".Как и остальные фигуры смотра, она будет доступна для посещения после того, как 24 июня пройдет праздник выпускников "Алые паруса". Из-за него временно ограничен доступ на пляж Петропавловки, пояснила представитель региональной общественной организации "Алые паруса".Всего на фестивале представлено 23 композиции. Выставка песчаных скульптур можно посмотреть до 12 сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, виктор цой, санкт-петербург, музыка, куда сходить
В Петербурге появилась Песчаная скульптура Цоя
Песчаная скульптура Цоя появилась в Петербурге в день 60-летия со дня рождения музыканта
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Песчаная скульптура Виктора Цоя появилась на пляже Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, в день 60-летия со дня рождения рок-музыканта. Об этом сообщили РИА Новости организаторы фестиваля песчаных скульптур "Величие России. От Петра Первого до наших дней".
Как и остальные фигуры смотра, она будет доступна для посещения после того, как 24 июня пройдет праздник выпускников "Алые паруса". Из-за него временно ограничен доступ на пляж Петропавловки, пояснила представитель региональной общественной организации "Алые паруса".
Всего на фестивале представлено 23 композиции.
Выставка песчаных скульптур можно посмотреть до 12 сентября.