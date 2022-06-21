https://ria.ru/20220621/tsoy-1797043751.html

В Петербурге появилась Песчаная скульптура Цоя

В Петербурге появилась Песчаная скульптура Цоя - РИА Новости, 21.06.2022

В Петербурге появилась Песчаная скульптура Цоя

Песчаная скульптура Виктора Цоя появилась на пляже Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, в день 60-летия со дня рождения рок-музыканта. Об этом сообщили... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T15:40

2022-06-21T15:40

2022-06-21T15:40

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виктор цой

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Песчаная скульптура Виктора Цоя появилась на пляже Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, в день 60-летия со дня рождения рок-музыканта. Об этом сообщили РИА Новости организаторы фестиваля песчаных скульптур "Величие России. От Петра Первого до наших дней".Как и остальные фигуры смотра, она будет доступна для посещения после того, как 24 июня пройдет праздник выпускников "Алые паруса". Из-за него временно ограничен доступ на пляж Петропавловки, пояснила представитель региональной общественной организации "Алые паруса".Всего на фестивале представлено 23 композиции. Выставка песчаных скульптур можно посмотреть до 12 сентября.

https://ria.ru/20220621/tsoy-1796779532.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, виктор цой, санкт-петербург, музыка, куда сходить