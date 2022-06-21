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Группа "Кино" сыграет концерт в Петербурге в день рождения Виктора Цоя - РИА Новости, 21.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220621/tsoy-1796944763.html
Группа "Кино" сыграет концерт в Петербурге в день рождения Виктора Цоя
Группа "Кино" сыграет концерт в Петербурге в день рождения Виктора Цоя - РИА Новости, 21.06.2022
Группа "Кино" сыграет концерт в Петербурге в день рождения Виктора Цоя
Культовая группа "Кино", которая воссоединилась спустя 30 лет после распада, выступит в Санкт-Петербурге, сообщается в социальных сетях команды. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T10:58
2022-06-21T10:58
культура
новости культуры
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юрий каспарян
игорь тихомиров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Культовая группа "Кино", которая воссоединилась спустя 30 лет после распада, выступит в Санкт-Петербурге, сообщается в социальных сетях команды.В программе прозвучит голос легендарного рокера, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей. Музыкальные партии исполнят участники "старого" "Кино" Юрий Каспарян и Игорь Тихомиров, а также Александр Титов. Видеоряд создан при участии сына Виктора Цоя и продюсера "Кино" Александра Цоя."В этом году группа "Кино" сыграет концерты и поедет в тур в честь 60-летия Виктора Цоя", рассказал сын музыканта. Команды выступит в Питере, Калининграде, Москве и Сочи, и потом отправится в гастроли по России".
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новости культуры, виктор цой, юрий каспарян, игорь тихомиров, калининград, москва, сочи, санкт-петербург, музыка, группа "кино"
10:58 21.06.2022
 
Группа "Кино" сыграет концерт в Петербурге в день рождения Виктора Цоя

Группа "Кино" сыграет концерт в Петербурге в день, когда Виктору Цою исполнилось бы 60 лет

© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанкСолист рок-группы "Кино" Виктор Цой
Солист рок-группы Кино Виктор Цой - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Галина Кмит
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Культовая группа "Кино", которая воссоединилась спустя 30 лет после распада, выступит в Санкт-Петербурге, сообщается в социальных сетях команды.

"Двадцать первого июня встречаемся в Ледовом. Поем и танцуем по случаю шестидесятилетия Виктора Цоя", – говорится в публикации.

В программе прозвучит голос легендарного рокера, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей. Музыкальные партии исполнят участники "старого" "Кино" Юрий Каспарян и Игорь Тихомиров, а также Александр Титов. Видеоряд создан при участии сына Виктора Цоя и продюсера "Кино" Александра Цоя.
"В этом году группа "Кино" сыграет концерты и поедет в тур в честь 60-летия Виктора Цоя", рассказал сын музыканта. Команды выступит в Питере, Калининграде, Москве и Сочи, и потом отправится в гастроли по России".
Флаг с изображением солиста групы Кино Виктора Цоя в руках одного из зрителей на фестивале Петербург live - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
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"Цой жив" уже 60 лет: за что мы продолжаем его любить
 
КультураНовости культурыВиктор ЦойЮрий КаспарянИгорь ТихомировКалининградМоскваСочиСанкт-ПетербургМузыкаГруппа "Кино"
 
 
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