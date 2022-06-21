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Группа "Кино" сыграет концерт в Петербурге в день рождения Виктора Цоя
Группа "Кино" сыграет концерт в Петербурге в день рождения Виктора Цоя - РИА Новости, 21.06.2022
Группа "Кино" сыграет концерт в Петербурге в день рождения Виктора Цоя
Культовая группа "Кино", которая воссоединилась спустя 30 лет после распада, выступит в Санкт-Петербурге, сообщается в социальных сетях команды. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T10:58
2022-06-21T10:58
2022-06-21T10:58
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игорь тихомиров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Культовая группа "Кино", которая воссоединилась спустя 30 лет после распада, выступит в Санкт-Петербурге, сообщается в социальных сетях команды.В программе прозвучит голос легендарного рокера, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей. Музыкальные партии исполнят участники "старого" "Кино" Юрий Каспарян и Игорь Тихомиров, а также Александр Титов. Видеоряд создан при участии сына Виктора Цоя и продюсера "Кино" Александра Цоя."В этом году группа "Кино" сыграет концерты и поедет в тур в честь 60-летия Виктора Цоя", рассказал сын музыканта. Команды выступит в Питере, Калининграде, Москве и Сочи, и потом отправится в гастроли по России".
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РИА Новости
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новости культуры, виктор цой, юрий каспарян, игорь тихомиров, калининград, москва, сочи, санкт-петербург, музыка, группа "кино"
Группа "Кино" сыграет концерт в Петербурге в день рождения Виктора Цоя
Группа "Кино" сыграет концерт в Петербурге в день, когда Виктору Цою исполнилось бы 60 лет