https://ria.ru/20220621/tsoy-1796944763.html

Группа "Кино" сыграет концерт в Петербурге в день рождения Виктора Цоя

Группа "Кино" сыграет концерт в Петербурге в день рождения Виктора Цоя - РИА Новости, 21.06.2022

Группа "Кино" сыграет концерт в Петербурге в день рождения Виктора Цоя

Культовая группа "Кино", которая воссоединилась спустя 30 лет после распада, выступит в Санкт-Петербурге, сообщается в социальных сетях команды. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T10:58

2022-06-21T10:58

2022-06-21T10:58

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Культовая группа "Кино", которая воссоединилась спустя 30 лет после распада, выступит в Санкт-Петербурге, сообщается в социальных сетях команды.В программе прозвучит голос легендарного рокера, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей. Музыкальные партии исполнят участники "старого" "Кино" Юрий Каспарян и Игорь Тихомиров, а также Александр Титов. Видеоряд создан при участии сына Виктора Цоя и продюсера "Кино" Александра Цоя."В этом году группа "Кино" сыграет концерты и поедет в тур в честь 60-летия Виктора Цоя", рассказал сын музыканта. Команды выступит в Питере, Калининграде, Москве и Сочи, и потом отправится в гастроли по России".

https://ria.ru/20220621/tsoy-1796779532.html

калининград

москва

сочи

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, виктор цой, юрий каспарян, игорь тихомиров, калининград, москва, сочи, санкт-петербург, музыка, группа "кино"