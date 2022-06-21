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В Кремле назвали ситуацию на рынке труда одной из приоритетных тем - РИА Новости, 21.06.2022
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В Кремле назвали ситуацию на рынке труда одной из приоритетных тем
В Кремле назвали ситуацию на рынке труда одной из приоритетных тем - РИА Новости, 21.06.2022
В Кремле назвали ситуацию на рынке труда одной из приоритетных тем
Ситуация на рынке труда в России находится в числе приоритетных тем, показатели занятости чрезвычайно важны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:05
2022-06-21T13:25
россия
общество
дмитрий песков
антон котяков
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России находится в числе приоритетных тем, показатели занятости чрезвычайно важны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее министр труда РФ Антон Котяков признал, что напряжение на рынке труда растет."Занятость - это один из критических показателей, по которому мы судим о макроэкономической стабильности в целом. Это чрезвычайно важный показатель, сохранению которого на необходимом уровне президент придает особое значение. Действительно, мы знаем, есть те компании, которые сворачивают производство, что ведет к неполной занятости, частичной занятости или к увольнениям целого ряда наших граждан... Эта тема находится в числе приоритетных у правительства, мы принимаем соответствующие меры, чтобы минимизировать последствия", - заявил Песков, отвечая на вопрос, обеспокоен ли Кремль усилением напряжения на рынке труда и следит ли за ситуацией.Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что, пока, преждевременно говорить о достаточности мер. "Ситуация только начинается, до сих пор с занятостью все было нормально" - сказал Песков.
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россия, общество, дмитрий песков, антон котяков
13:05 21.06.2022 (обновлено: 13:25 21.06.2022)
 
В Кремле назвали ситуацию на рынке труда одной из приоритетных тем

Пресс-секретарь Песков: ситуация на рынке труда находится в числе приоритетных тем

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России находится в числе приоритетных тем, показатели занятости чрезвычайно важны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее министр труда РФ Антон Котяков признал, что напряжение на рынке труда растет.
"Занятость - это один из критических показателей, по которому мы судим о макроэкономической стабильности в целом. Это чрезвычайно важный показатель, сохранению которого на необходимом уровне президент придает особое значение. Действительно, мы знаем, есть те компании, которые сворачивают производство, что ведет к неполной занятости, частичной занятости или к увольнениям целого ряда наших граждан... Эта тема находится в числе приоритетных у правительства, мы принимаем соответствующие меры, чтобы минимизировать последствия", - заявил Песков, отвечая на вопрос, обеспокоен ли Кремль усилением напряжения на рынке труда и следит ли за ситуацией.
Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что, пока, преждевременно говорить о достаточности мер. "Ситуация только начинается, до сих пор с занятостью все было нормально" - сказал Песков.
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