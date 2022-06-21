https://ria.ru/20220621/trud-1797000554.html

В Кремле назвали ситуацию на рынке труда одной из приоритетных тем

В Кремле назвали ситуацию на рынке труда одной из приоритетных тем - РИА Новости, 21.06.2022

В Кремле назвали ситуацию на рынке труда одной из приоритетных тем

Ситуация на рынке труда в России находится в числе приоритетных тем, показатели занятости чрезвычайно важны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:05

2022-06-21T13:05

2022-06-21T13:25

россия

общество

дмитрий песков

антон котяков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777460646_0:0:3254:1831_1920x0_80_0_0_34519be6c706c4a20bb27bf4aa6cdbef.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России находится в числе приоритетных тем, показатели занятости чрезвычайно важны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее министр труда РФ Антон Котяков признал, что напряжение на рынке труда растет."Занятость - это один из критических показателей, по которому мы судим о макроэкономической стабильности в целом. Это чрезвычайно важный показатель, сохранению которого на необходимом уровне президент придает особое значение. Действительно, мы знаем, есть те компании, которые сворачивают производство, что ведет к неполной занятости, частичной занятости или к увольнениям целого ряда наших граждан... Эта тема находится в числе приоритетных у правительства, мы принимаем соответствующие меры, чтобы минимизировать последствия", - заявил Песков, отвечая на вопрос, обеспокоен ли Кремль усилением напряжения на рынке труда и следит ли за ситуацией.Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что, пока, преждевременно говорить о достаточности мер. "Ситуация только начинается, до сих пор с занятостью все было нормально" - сказал Песков.

https://ria.ru/20220616/bezrabotitsa-1795632495.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, дмитрий песков, антон котяков