https://ria.ru/20220621/tranzit-1797101789.html

Литва распространила ограничения на транзит в Калининград на автотранспорт

Литва распространила ограничения на транзит в Калининград на автотранспорт - РИА Новости, 21.06.2022

Литва распространила ограничения на транзит в Калининград на автотранспорт

Ограничения грузового транзита, которые ввели литовские власти, касается и грузового автомобильного транспорта, пояснили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T17:04

2022-06-21T17:04

2022-06-21T17:40

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КАЛИНИНГРАД, 21 июн — РИА Новости. Ограничения грузового транзита, которые ввели литовские власти, касается и грузового автомобильного транспорта, пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства."Ограничение грузового транзита распространяется и на автомобильный транспорт, следующий через Литву. Эти грузы, как и железнодорожные, в данный момент можно перевозить только морем", — отметили там.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным. По его словам, эта ситуация требует глубокого анализа, который проведут в течение следующих нескольких дней, после чего будут приняты ответные меры.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.

https://ria.ru/20220621/kaliningrad-1796995673.html

https://ria.ru/20220621/litva-1797012022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, литва, калининград, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, в мире, калининградская область