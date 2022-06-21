17:04 21.06.2022 (обновлено: 17:40 21.06.2022)
Литва распространила ограничения на транзит в Калининград на автотранспорт
Ограничение грузового транзита в Калининград через Литву коснулось и автотранспорта
КАЛИНИНГРАД, 21 июн — РИА Новости. Ограничения грузового транзита, которые ввели литовские власти, касается и грузового автомобильного транспорта, пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
"Ограничение грузового транзита распространяется и на автомобильный транспорт, следующий через Литву. Эти грузы, как и железнодорожные, в данный момент можно перевозить только морем", — отметили там.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным. По его словам, эта ситуация требует глубокого анализа, который проведут в течение следующих нескольких дней, после чего будут приняты ответные меры.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.