Рейтинг@Mail.ru
Литва распространила ограничения на транзит в Калининград на автотранспорт - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220621/tranzit-1797101789.html
Литва распространила ограничения на транзит в Калининград на автотранспорт
Литва распространила ограничения на транзит в Калининград на автотранспорт - РИА Новости, 21.06.2022
Литва распространила ограничения на транзит в Калининград на автотранспорт
Ограничения грузового транзита, которые ввели литовские власти, касается и грузового автомобильного транспорта, пояснили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T17:04
2022-06-21T17:40
экономика
литва
калининград
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
санкции
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797108326_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a22c94a29a2affc232463237872eb51a.jpg
КАЛИНИНГРАД, 21 июн — РИА Новости. Ограничения грузового транзита, которые ввели литовские власти, касается и грузового автомобильного транспорта, пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства."Ограничение грузового транзита распространяется и на автомобильный транспорт, следующий через Литву. Эти грузы, как и железнодорожные, в данный момент можно перевозить только морем", — отметили там.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным. По его словам, эта ситуация требует глубокого анализа, который проведут в течение следующих нескольких дней, после чего будут приняты ответные меры.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.
https://ria.ru/20220621/kaliningrad-1796995673.html
https://ria.ru/20220621/litva-1797012022.html
литва
калининград
россия
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797108326_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_f9d3f290f01f9832a2fe58822586f9a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, литва, калининград, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, в мире, калининградская область
17:04 21.06.2022 (обновлено: 17:40 21.06.2022)
 
Литва распространила ограничения на транзит в Калининград на автотранспорт

Ограничение грузового транзита в Калининград через Литву коснулось и автотранспорта

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЦентр Калининграда
Центр Калининграда - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 21 июн — РИА Новости. Ограничения грузового транзита, которые ввели литовские власти, касается и грузового автомобильного транспорта, пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
"Ограничение грузового транзита распространяется и на автомобильный транспорт, следующий через Литву. Эти грузы, как и железнодорожные, в данный момент можно перевозить только морем", — отметили там.
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде. Власти Литвы прекратили транзит части грузов по территории своей страны - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
12:59
Во Франции испугались реакции России после блокады Литвой Калининграда
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным. По его словам, эта ситуация требует глубокого анализа, который проведут в течение следующих нескольких дней, после чего будут приняты ответные меры.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.
Бывший премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
13:36
Экс-премьер Литвы заявил о сомнениях из-за запрета транзита в Калининград
 
ЭкономикаЛитваКалининградРоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииСанкцииВ миреКалининградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала