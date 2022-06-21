https://ria.ru/20220621/tovary-1796932416.html

Опубликован список запрещенных к провозу через Литву в Калининград товаров

Опубликован список запрещенных к провозу через Литву в Калининград товаров - РИА Новости, 21.06.2022

Опубликован список запрещенных к провозу через Литву в Калининград товаров

Минэкономразвития Калининградской области опубликовало полный перечень товаров, которые запрещено перевозить транзитом через Литву. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T09:39

2022-06-21T09:39

2022-06-21T11:19

россия

калининградская область

литва

евросоюз

совет ес

еврокомиссия

калининград

антон алиханов

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КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Минэкономразвития Калининградской области опубликовало полный перечень товаров, которые запрещено перевозить транзитом через Литву.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.В опубликованный на официальном сайте ведомства перечень товаров, подпадающих под ограничения регламента Совета ЕС № 833/2014, вошли разделы с указанием кода товара на 66 страницах.В частности в него вошли: технологические установки для сжижения природного газа, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности, чистопородные лошади, трюфели и продукты из них, сигары, парфюмерия, посуда из фарфора, камня, фаянса или керамики, бытовая техника стоимостью более 750 евро, звукозаписывающая аппаратура стоимостью более 1 000 евро, музыкальные инструменты стоимостью более 1 500 евро и многое другое.На товары, от продажи которых Россия получает значительные доходы - икра и ее заменители, этиловый спирт, минеральные или химические удобрения (содержащие два питательных элемента фосфор и калий), древесина и изделия из дерева - запреты не распространяются на исполнение до 10 июля 2022 года договоров, заключенных до 9 апреля 2022 года. Нефть и нефтепродукты с рядом исключений, указанных в перечне, попадут под ограничения с 5 декабря 2022 года.Губернатор области Антон Алиханов ранее заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа."Литовские железные дороги направили дополнительный запрос Еврокомиссии для разъяснения ограничений транзита в Калининград" , - заявил Алиханов.Ранее калининградские власти сообщили, что товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов.Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда , или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.В МИД РФ в понедельник заявили, что Россия расценивает действия Литвы, запретившей транзит ряда товаров в Калининград , как открыто враждебные, подобные меры нарушают международные обязательства Вильнюса.

https://ria.ru/20220621/kaliningrad-1796921485.html

https://ria.ru/20220620/kaliningrad-1796818273.html

https://ria.ru/20220620/alikhanov-1796884345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, калининградская область, литва, евросоюз, совет ес, еврокомиссия, калининград, антон алиханов, экономика