https://ria.ru/20220621/tovary-1796932416.html
Опубликован список запрещенных к провозу через Литву в Калининград товаров
Опубликован список запрещенных к провозу через Литву в Калининград товаров - РИА Новости, 21.06.2022
Опубликован список запрещенных к провозу через Литву в Калининград товаров
Минэкономразвития Калининградской области опубликовало полный перечень товаров, которые запрещено перевозить транзитом через Литву. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T09:39
2022-06-21T09:39
2022-06-21T11:19
россия
калининградская область
литва
евросоюз
совет ес
еврокомиссия
калининград
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Минэкономразвития Калининградской области опубликовало полный перечень товаров, которые запрещено перевозить транзитом через Литву.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.В опубликованный на официальном сайте ведомства перечень товаров, подпадающих под ограничения регламента Совета ЕС № 833/2014, вошли разделы с указанием кода товара на 66 страницах.В частности в него вошли: технологические установки для сжижения природного газа, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности, чистопородные лошади, трюфели и продукты из них, сигары, парфюмерия, посуда из фарфора, камня, фаянса или керамики, бытовая техника стоимостью более 750 евро, звукозаписывающая аппаратура стоимостью более 1 000 евро, музыкальные инструменты стоимостью более 1 500 евро и многое другое.На товары, от продажи которых Россия получает значительные доходы - икра и ее заменители, этиловый спирт, минеральные или химические удобрения (содержащие два питательных элемента фосфор и калий), древесина и изделия из дерева - запреты не распространяются на исполнение до 10 июля 2022 года договоров, заключенных до 9 апреля 2022 года. Нефть и нефтепродукты с рядом исключений, указанных в перечне, попадут под ограничения с 5 декабря 2022 года.Губернатор области Антон Алиханов ранее заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа."Литовские железные дороги направили дополнительный запрос Еврокомиссии для разъяснения ограничений транзита в Калининград" , - заявил Алиханов.Ранее калининградские власти сообщили, что товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов.Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда , или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.В МИД РФ в понедельник заявили, что Россия расценивает действия Литвы, запретившей транзит ряда товаров в Калининград , как открыто враждебные, подобные меры нарушают международные обязательства Вильнюса.
https://ria.ru/20220621/kaliningrad-1796921485.html
https://ria.ru/20220620/kaliningrad-1796818273.html
https://ria.ru/20220620/alikhanov-1796884345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, калининградская область, литва, евросоюз, совет ес, еврокомиссия, калининград, антон алиханов, экономика
09:39 21.06.2022 (обновлено: 11:19 21.06.2022)
Опубликован список запрещенных к провозу через Литву в Калининград товаров
МЭК Калининградской области опубликовал список запрещенных к транзиту через Литву товаров
КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости.
Минэкономразвития Калининградской области опубликовало
полный перечень товаров, которые запрещено перевозить транзитом через Литву.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
В опубликованный на официальном сайте ведомства перечень товаров, подпадающих под ограничения регламента Совета ЕС № 833/2014, вошли разделы с указанием кода товара на 66 страницах.
В частности в него вошли: технологические установки для сжижения природного газа, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности, чистопородные лошади, трюфели и продукты из них, сигары, парфюмерия, посуда из фарфора, камня, фаянса или керамики, бытовая техника стоимостью более 750 евро, звукозаписывающая аппаратура стоимостью более 1 000 евро, музыкальные инструменты стоимостью более 1 500 евро и многое другое.
На товары, от продажи которых Россия получает значительные доходы - икра и ее заменители, этиловый спирт, минеральные или химические удобрения (содержащие два питательных элемента фосфор и калий), древесина и изделия из дерева - запреты не распространяются на исполнение до 10 июля 2022 года договоров, заключенных до 9 апреля 2022 года. Нефть и нефтепродукты с рядом исключений, указанных в перечне, попадут под ограничения с 5 декабря 2022 года.
Губернатор области Антон Алиханов ранее заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
"Литовские железные дороги направили дополнительный запрос Еврокомиссии для разъяснения ограничений транзита в Калининград" , - заявил Алиханов.
Ранее калининградские власти сообщили, что товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов.
Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда , или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.
В МИД РФ в понедельник заявили, что Россия расценивает действия Литвы, запретившей транзит ряда товаров в Калининград , как открыто враждебные, подобные меры нарушают международные обязательства Вильнюса.