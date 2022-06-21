https://ria.ru/20220621/tokaev-1797161575.html

Токаев считает, что внеблоковый статус Украины может быть хорошим решением

Токаев считает, что внеблоковый статус Украины может быть хорошим решением - РИА Новости, 21.06.2022

Токаев считает, что внеблоковый статус Украины может быть хорошим решением

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что внеблоковый статус Украины мог бы стать хорошим и приемлемым решением текущей ситуации. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T20:55

2022-06-21T20:55

2022-06-21T20:55

в мире

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

сергей лавров

владимир путин

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казахстан

нато

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АЛМА-АТА, 21 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что внеблоковый статус Украины мог бы стать хорошим и приемлемым решением текущей ситуации."Когда я разговаривал по телефону с президентом (России Владимиром – ред.) Путиным, я сказал, что это было бы очень хорошим соглашением, если Украина будет безъядерным государством и не будет присоединяться к любым военным организациям как НАТО и так далее", - сказал Токаев в ходе беседы с ведущим панельной сессии Катарского экономического форума.Президент Казахстана пояснил, что имеет в виду договоренность, "которая была почти достигнута в Стамбуле". "Я думаю, этот статус Украины был приемлемым для России и всего международного сообщества", - сказал он.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видеоконференцсвязи. Позже очередной раунд очных переговоров состоялся в Стамбуле.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что в ходе переговоров в Стамбуле наметились "кое-какие" контуры договоренностей, в частности – готовность Украины быть нейтральной, внеблоковой, безъядерной страной при понимании, что ей будут предоставлены гарантии безопасности. После этого вслед за своим же предложением Украина изменила позицию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220621/tokaev-1797151130.html

https://ria.ru/20220617/donbass-1796334478.html

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в мире, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), сергей лавров, владимир путин, украина, россия, казахстан, нато