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Токаев считает, что внеблоковый статус Украины может быть хорошим решением - РИА Новости, 21.06.2022
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Токаев считает, что внеблоковый статус Украины может быть хорошим решением
Токаев считает, что внеблоковый статус Украины может быть хорошим решением - РИА Новости, 21.06.2022
Токаев считает, что внеблоковый статус Украины может быть хорошим решением
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что внеблоковый статус Украины мог бы стать хорошим и приемлемым решением текущей ситуации. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T20:55
2022-06-21T20:55
в мире
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
сергей лавров
владимир путин
украина
россия
казахстан
нато
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АЛМА-АТА, 21 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что внеблоковый статус Украины мог бы стать хорошим и приемлемым решением текущей ситуации."Когда я разговаривал по телефону с президентом (России Владимиром – ред.) Путиным, я сказал, что это было бы очень хорошим соглашением, если Украина будет безъядерным государством и не будет присоединяться к любым военным организациям как НАТО и так далее", - сказал Токаев в ходе беседы с ведущим панельной сессии Катарского экономического форума.Президент Казахстана пояснил, что имеет в виду договоренность, "которая была почти достигнута в Стамбуле". "Я думаю, этот статус Украины был приемлемым для России и всего международного сообщества", - сказал он.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видеоконференцсвязи. Позже очередной раунд очных переговоров состоялся в Стамбуле.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что в ходе переговоров в Стамбуле наметились "кое-какие" контуры договоренностей, в частности – готовность Украины быть нейтральной, внеблоковой, безъядерной страной при понимании, что ей будут предоставлены гарантии безопасности. После этого вслед за своим же предложением Украина изменила позицию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220621/tokaev-1797151130.html
https://ria.ru/20220617/donbass-1796334478.html
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в мире, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), сергей лавров, владимир путин, украина, россия, казахстан, нато
20:55 21.06.2022
 
Токаев считает, что внеблоковый статус Украины может быть хорошим решением

Токаев считает, что внеблоковый статус Украины мог быть хорошим решением нынешней ситуации

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев . Архивное фото
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АЛМА-АТА, 21 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что внеблоковый статус Украины мог бы стать хорошим и приемлемым решением текущей ситуации.
"Когда я разговаривал по телефону с президентом (России Владимиром – ред.) Путиным, я сказал, что это было бы очень хорошим соглашением, если Украина будет безъядерным государством и не будет присоединяться к любым военным организациям как НАТО и так далее", - сказал Токаев в ходе беседы с ведущим панельной сессии Катарского экономического форума.
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
Вчера, 19:52
Токаев назвал свои отношения с Путиным близкими
Президент Казахстана пояснил, что имеет в виду договоренность, "которая была почти достигнута в Стамбуле". "Я думаю, этот статус Украины был приемлемым для России и всего международного сообщества", - сказал он.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видеоконференцсвязи. Позже очередной раунд очных переговоров состоялся в Стамбуле.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что в ходе переговоров в Стамбуле наметились "кое-какие" контуры договоренностей, в частности – готовность Украины быть нейтральной, внеблоковой, безъядерной страной при понимании, что ей будут предоставлены гарантии безопасности. После этого вслед за своим же предложением Украина изменила позицию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 20:35
Глава МИД ЛНР прокомментировал заявление Токаева по республикам Донбасса
 
В миреВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Сергей ЛавровВладимир ПутинУкраинаРоссияКазахстанНАТО
 
 
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