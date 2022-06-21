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Токаев назвал свои отношения с Путиным близкими - РИА Новости, 21.06.2022
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Токаев назвал свои отношения с Путиным близкими
Токаев назвал свои отношения с Путиным близкими - РИА Новости, 21.06.2022
Токаев назвал свои отношения с Путиным близкими
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что рад иметь близкие отношения с Владимиром Путиным. Об этом он рассказал во время беседы с ведущим панельной... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T19:52
2022-06-21T22:49
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АЛМА-АТА, 21 июн — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что рад иметь близкие отношения с Владимиром Путиным. Об этом он рассказал во время беседы с ведущим панельной сессии Катарского экономического форума."Да, он (Путин, — Прим. ред.) является надежным союзником Казахстана", — отметил глава республики.Он также отрицательно ответил на вопрос о том, не высказывал ли российский лидер разочарования его словами на Петербургском международном экономическом форуме о признании ДНР и ЛНР.Во время выступления на ПМЭФ президент Казахстана назвал ДНР и ЛНР квазигосударствами и заявил, что республика не признает их, поскольку широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу. Вместе с тем Токаев подчеркнул, что внеблоковый статус Украины мог бы стать хорошим и приемлемым решением нынешнего кризиса.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220617/ukraina-1796285665.html
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цены на нефть, казахстан, донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, украина, россия
19:52 21.06.2022 (обновлено: 22:49 21.06.2022)
 
Токаев назвал свои отношения с Путиным близкими

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал свои отношения с Путиным близкими

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев . Архивное фото
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АЛМА-АТА, 21 июн — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что рад иметь близкие отношения с Владимиром Путиным. Об этом он рассказал во время беседы с ведущим панельной сессии Катарского экономического форума.
"Да, он (Путин, — Прим. ред.) является надежным союзником Казахстана", — отметил глава республики.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 18:46Петербургский международный экономический форум — 2022
Токаев заявил, что не представляет, как Украина будет вступать в ЕС
Он также отрицательно ответил на вопрос о том, не высказывал ли российский лидер разочарования его словами на Петербургском международном экономическом форуме о признании ДНР и ЛНР.

"Нет, мы провели очень хорошую встречу сразу после форума. Мы говорили о конкретных вопросах, касающихся двусторонних отношений Казахстана и России. Он был очень спокоен и уверен в себе", — поделился Токаев.

Во время выступления на ПМЭФ президент Казахстана назвал ДНР и ЛНР квазигосударствами и заявил, что республика не признает их, поскольку широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу. Вместе с тем Токаев подчеркнул, что внеблоковый статус Украины мог бы стать хорошим и приемлемым решением нынешнего кризиса.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Межгосударственные отношения России и Казахстана
 
Цены на нефтьКазахстанДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВ миреПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ПутинУкраинаРоссия
 
 
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