19:52 21.06.2022 (обновлено: 22:49 21.06.2022)
Токаев назвал свои отношения с Путиным близкими
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал свои отношения с Путиным близкими
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев . Архивное фото
АЛМА-АТА, 21 июн — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что рад иметь близкие отношения с Владимиром Путиным. Об этом он рассказал во время беседы с ведущим панельной сессии Катарского экономического форума.
"Да, он (Путин, — Прим. ред.) является надежным союзником Казахстана", — отметил глава республики.
Он также отрицательно ответил на вопрос о том, не высказывал ли российский лидер разочарования его словами на Петербургском международном экономическом форуме о признании ДНР и ЛНР.
"Нет, мы провели очень хорошую встречу сразу после форума. Мы говорили о конкретных вопросах, касающихся двусторонних отношений Казахстана и России. Он был очень спокоен и уверен в себе", — поделился Токаев.
Во время выступления на ПМЭФ президент Казахстана назвал ДНР и ЛНР квазигосударствами и заявил, что республика не признает их, поскольку широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу. Вместе с тем Токаев подчеркнул, что внеблоковый статус Украины мог бы стать хорошим и приемлемым решением нынешнего кризиса.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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