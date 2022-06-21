https://ria.ru/20220621/tokaev-1797151130.html

Токаев назвал свои отношения с Путиным близкими

Токаев назвал свои отношения с Путиным близкими - РИА Новости, 21.06.2022

Токаев назвал свои отношения с Путиным близкими

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что рад иметь близкие отношения с Владимиром Путиным. Об этом он рассказал во время беседы с ведущим панельной... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T19:52

2022-06-21T19:52

2022-06-21T22:49

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АЛМА-АТА, 21 июн — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что рад иметь близкие отношения с Владимиром Путиным. Об этом он рассказал во время беседы с ведущим панельной сессии Катарского экономического форума."Да, он (Путин, — Прим. ред.) является надежным союзником Казахстана", — отметил глава республики.Он также отрицательно ответил на вопрос о том, не высказывал ли российский лидер разочарования его словами на Петербургском международном экономическом форуме о признании ДНР и ЛНР.Во время выступления на ПМЭФ президент Казахстана назвал ДНР и ЛНР квазигосударствами и заявил, что республика не признает их, поскольку широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу. Вместе с тем Токаев подчеркнул, что внеблоковый статус Украины мог бы стать хорошим и приемлемым решением нынешнего кризиса.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220617/ukraina-1796285665.html

https://ria.ru/20220617/otnosheniya-1795794999.html

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цены на нефть, казахстан, донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, украина, россия