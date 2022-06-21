https://ria.ru/20220621/telegraph-1796962164.html
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Telegraph
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Telegraph - РИА Новости, 21.06.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Telegraph
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт британского издания The Telegraph, сообщается в универсальном сервисе ведомства для проверки... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:32
2022-06-21T11:32
2022-06-21T12:42
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
россия
происшествия
цензура
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт британского издания The Telegraph, сообщается в универсальном сервисе ведомства для проверки ограничения доступа к интернет-ресурсам и страницам."Доступ к указанному сайту ограничен по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Основанием для ограничения доступа стало распространение недостоверной информации о проводимой Вооруженными силами России специальной военной операции на территории Украины", — сказано в сообщении.В прошлом месяце ведомство также заблокировало страницы изданий "Вот так", "Сухуми.инфо", "Telegraf.by" и "Интерфакс-Украина", а также новостной сайт "Львовский портал".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220620/zapret-1796798932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, россия, происшествия, цензура
11:32 21.06.2022 (обновлено: 12:42 21.06.2022)
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Telegraph
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Telegraph из-за фейков о спецоперации