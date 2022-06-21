https://ria.ru/20220621/sputnik-v-1796915624.html

Гинцбург назвал "Спутник V" универсальной вакциной от COVID-19

Гинцбург назвал "Спутник V" универсальной вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2022

Гинцбург назвал "Спутник V" универсальной вакциной от COVID-19

Вакцина "Спутник V" является универсальной против всех вариантов коронавируса, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T06:27

2022-06-21T06:27

2022-06-21T06:27

петербургский международный экономический форум — 2022

россия

москва

общество

здоровье

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755967136_0:0:2111:1188_1920x0_80_0_0_c77b226c57f4eef205ad12094c54a89d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Вакцина "Спутник V" является универсальной против всех вариантов коронавируса, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что "Спутник V" зарегистрировали почти два года назад, и за это время он доказал свою безопасность и эффективность.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".

https://ria.ru/20220621/antitela-1796910438.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, общество, здоровье, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), вакцина "спутник v", министерство здравоохранения рф (минздрав россии), санкт-петербург