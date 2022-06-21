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Гинцбург назвал "Спутник V" универсальной вакциной от COVID-19
Гинцбург назвал "Спутник V" универсальной вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2022
Гинцбург назвал "Спутник V" универсальной вакциной от COVID-19
Вакцина "Спутник V" является универсальной против всех вариантов коронавируса, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T06:27
2022-06-21T06:27
2022-06-21T06:27
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Вакцина "Спутник V" является универсальной против всех вариантов коронавируса, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что "Спутник V" зарегистрировали почти два года назад, и за это время он доказал свою безопасность и эффективность.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".
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россия, москва, общество, здоровье, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), вакцина "спутник v", министерство здравоохранения рф (минздрав россии), санкт-петербург
Гинцбург назвал "Спутник V" универсальной вакциной от COVID-19
Гинцбург: "Спутник V" является универсальной вакциной против всех вариантов COVID-19