https://ria.ru/20220621/spetsoperatsiya-1797176721.html

Спецоперация, 21 июня: Киев в традициях "Квартала-95" рассказал о Зеленском

Спецоперация, 21 июня: Киев в традициях "Квартала-95" рассказал о Зеленском - РИА Новости, 21.06.2022

Спецоперация, 21 июня: Киев в традициях "Квартала-95" рассказал о Зеленском

Киев в традициях развлекательной компании "Квартал-95" рассказал о попадании Владимира Зеленского под обстрел в Лисичанске; около 20 "гражданских" вышли с... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T23:00

2022-06-21T23:00

2022-06-21T23:00

владимир зеленский

родион мирошник

денис пушилин

украина

донецк (днр)

черное море

зрк с-300

бук (зенитный ракетный комплекс)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Киев в традициях развлекательной компании "Квартал-95" рассказал о попадании Владимира Зеленского под обстрел в Лисичанске; около 20 "гражданских" вышли с завода "Азот" в Северодонецке; первое иностранное судно покинуло порт Мариуполя по гуманитарному коридору от российских военных.Ход операцииКиевский режим в традициях украинской развлекательной компании "Квартал-95" сделал заявление о якобы попадании под обстрел Владимира Зеленского во время поездки в Лисичанск, при том что группировка украинских войск в районе этого города отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских военных, заявило Минобороны РФ.За сутки российская военная авиация поразила украинскую многофункциональную радиолокационную станцию наведения ракет зенитного ракетного комплекса С-300 в ДНР, также сообщило российское МО. По его же сообщению, высокоточным оружием на Украине поражены склады с боеприпасами, РСЗО "Ураган", ЗРК "Бук".Кроме того, как также сообщили в МО РФ, украинские военные в Северодонецке несут значительные потери, некоторые батальоны остаются вовсе без военнослужащих.Около 20 мирных жителей вышли с территории завода "Азот" в Северодонецке, они доставлены в безопасное место – в целом выход оттуда "гражданских" сдерживается постоянными обстрелами артиллерии Украины, заявил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник. Он также рассказал, что подразделения республики активно продвигаются в сторону Лисичанска, уже в ближайшее время ожидаются изменения в расстановке сил в районе.На Украине погиб отправившийся туда для участия в вооруженном противостоянии гражданин Испании, он прибыл в страну в марте и изначально работал инженером связи во Львове, но после – решил взять оружие в руки, сообщило агентство Europa Press со ссылкой на источники в испанском МИД. Агентство отметило, что "неизвестно, погиб ли он в бою".Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин разрешил принимать иностранных граждан на службу во внутренних войсках МВД ДНР по контракту, соответствующее постановление опубликовано на его сайте.Украинские вооруженные формирования, заблокированные на заводе "Азот", расстреляли пятерых своих бойцов, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Кроме того, как также рассказал Марочко, подразделения ЛНР вплотную подошли к Лисичанску, средства обнаружения и разведки полностью покрывают данный населенный пункт.О том, что украинское командование не ценит жизни своих военных и фактически бросает их на убой, рассказал корреспонденту РИА Новости один из пленных: "Мы не хотели (воевать - ред.), нас отправили самих... Отправили как пушечное мясо". Эти же пленные рассказали, что им стыдно за удары по мирному населению, которые наносит украинская артиллерия.Освобожденные территорииРеферендум о вхождении Херсонской области в состав России планируется этой осенью, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Более конкретные сроки пока не определены.Пункт приема документов на гражданство России открылся в Новой Каховке в Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости. Как рассказал глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо, число пунктов приема документов на гражданство РФ в регионе увеличат, десяти, как планировалось изначально, не хватит.Сдавшиеся в Херсоне срочники украинской армии рассказали российским журналистам, что советуют сослуживцам сделать то же самое и жить мирной жизнью. По словам двух призывников, их части базировались в районе города Скадовска Херсонской области, где они не занимались военной подготовкой, а выполняли "различные поручения". В первый день операции их колонну уничтожили ВС РФ, и они убежали в лес, а сейчас решили сдаться, получить паспорта и жить в России.Первое иностранное судно, Azov Concord под флагом Мальты, покинуло порт Мариуполя, воспользовавшись гуманитарным коридором, организованным российскими военными, передает корреспондент РИА Новости.Атака на российские буровые платформы в КрымуПоисковая операция в Черном море после атаки Украины на российские буровые платформы продолжается, спасти удалось не всех, но надежда остается, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Как уточнила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, пока что поиски семи пропавших результатов не дали. Пожар, по ее же словам, не стихает, огонь перекинулся к скважине.Как следует из сводки Минобороны РФ, распространенной во вторник, Украина решилась на данную атаку после неудачи на острове Змеиный, который украинские войска пытались захватить. В ответ на данную атаку российская армия высокоточными ракетами "Оникс" уничтожила ангары с беспилотниками "Байрактар" под Одессой.Семьям пропавших без вести с буровых платформ выплатят компенсации – по 6,5 миллиона рублей, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Пяти гражданам, спасенным с платформ, выплатят по 3 миллиона рублей. Он также рассказал, что в середине дня во вторник пропавшими без вести все еще числились семь человек.Обстрелы ДонецкаМэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что массированные обстрелы продолжаются, прилеты зафиксированы в районе дворца молодежи "Юность", недалеко стадиона "Донбасс Арена" загорелось летнее кафе.Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, Гвардейский район города Макеевка (находится под Донецком) в ДНР весь день подвергался массированному украинскому обстрелу.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

https://ria.ru/20220619/evropa-1796469775.html

https://ria.ru/20220618/kadry-1796254583.html

https://ria.ru/20220618/putin-1796356871.html

украина

донецк (днр)

черное море

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владимир зеленский, родион мирошник, денис пушилин, украина, донецк (днр), черное море, зрк с-300, бук (зенитный ракетный комплекс)