Ленобласть сохранит софинансирование приграничных проектов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Власти Ленинградской области подтвердили сохранение в полном объеме софинансирование расходных обязательств по приграничным проектам, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании по приграничной политике под руководством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
Глава региона напомнил, что Ленобласть участвовала в двух десятках проектах, по которым европейские власти прекратили сотрудничество.
"Своё софинансирование расходных обязательств область подтверждает в полном объёме", ― заявил губернатор и предложил заместить международное финансирование федеральным для завершения проектов приграничного сотрудничества.
Кроме того, Дрозденко на совещании предложил пути решения вопросов урегулирования правового статуса инженерных гидросооружений на границе России и ЕС в Ивангороде, а также отметил необходимость усиления сигналов радио- и сотовой связи в приграничных районах.
Касаясь вопроса снабжения Калининграда в контексте блокады Литвой транзита через свою территорию в Калининградскую область большой группы товаров, Дрозденко отметил: "Ленинградская область имеет возможность увеличить объем отгрузок из морских портов для снабжения Калининградской области".