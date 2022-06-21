https://ria.ru/20220621/shri-lanka-1796992046.html
Эксперты рассказали о скидках на отдых на Шри-Ланке
Эксперты рассказали о скидках на отдых на Шри-Ланке - РИА Новости, 21.06.2022
Эксперты рассказали о скидках на отдых на Шри-Ланке
Во время приостановки прямых перелетов отельеры Шри-Ланки привлекают туристов значительными скидками и спецпредложениями, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T17:22
2022-06-21T17:22
2022-06-21T17:22
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Во время приостановки прямых перелетов отельеры Шри-Ланки привлекают туристов значительными скидками и спецпредложениями, сообщает АТОР.Многие гостиницы на острове предлагают проживание с дисконтом в 30 процентов, рассказали в "Интуристе". Также места размещения готовы предоставить возможность оставаться в отеле семь ночей, заплатив только за пять, или заменяют полупансион полным, добавляют в "Русском Экспрессе".В среднем недельное проживание на двоих в гостинице категории три или четыре звезды обойдется в сумму от 13 тысяч рублей (с завтраками), а в пятизвездочной — от 19 тысяч рублей. Авиабилеты придется оплатить отдельно.Тур с перелетом, трансфером и проживанием в отеле две звезды стоит от 100 тысяч рублей на двоих. В отеле категории пять звезд — от 122 тысяч рублей.Кроме того, власти Шри-Ланки отменили для туристов обязательную местную страховку Local Covid Insurance с покрытием COVID-19 стоимостью 12 долларов.По информации туроператоров, приостановка полетной программы "Аэрофлота" между Москвой и Коломбо и беспорядки внутри страны ослабили интерес путешественников. Сказывается и фактор сезонности, отметили в ANEX Tour: летом очень жарко.По наблюдениям экспертов, путевки на остров продаются с небольшой глубиной, в основном за месяц. Туристы ждут возвращения прямой перевозки, а пока летают с пересадками авиакомпаниями Air Arabia, Fly Dubai, Emirates, сообщили в ICS Travel Group. Билет в оба конца можно купить за 60 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220508/iran-1787226817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, шри-ланка, москва, коломбо, аэрофлот, интурист, anex tour, отели, гостиницы
Эксперты рассказали о скидках на отдых на Шри-Ланке
АТОР: отели Шри-Ланки предлагают туристам скидки до 30 процентов
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости.
Во время приостановки прямых перелетов отельеры Шри-Ланки привлекают туристов значительными скидками и спецпредложениями, сообщает
АТОР.
Многие гостиницы на острове предлагают проживание с дисконтом в 30 процентов, рассказали в "Интуристе". Также места размещения готовы предоставить возможность оставаться в отеле семь ночей, заплатив только за пять, или заменяют полупансион полным, добавляют в "Русском Экспрессе".
В среднем недельное проживание на двоих в гостинице категории три или четыре звезды обойдется в сумму от 13 тысяч рублей (с завтраками), а в пятизвездочной — от 19 тысяч рублей. Авиабилеты придется оплатить отдельно.
Тур с перелетом, трансфером и проживанием в отеле две звезды стоит от 100 тысяч рублей на двоих. В отеле категории пять звезд — от 122 тысяч рублей.
Кроме того, власти Шри-Ланки отменили для туристов обязательную местную страховку Local Covid Insurance с покрытием COVID-19 стоимостью 12 долларов.
По информации туроператоров, приостановка полетной программы "Аэрофлота" между Москвой и Коломбо и беспорядки внутри страны ослабили интерес путешественников. Сказывается и фактор сезонности, отметили в ANEX Tour: летом очень жарко.
По наблюдениям экспертов, путевки на остров продаются с небольшой глубиной, в основном за месяц. Туристы ждут возвращения прямой перевозки, а пока летают с пересадками авиакомпаниями Air Arabia, Fly Dubai, Emirates, сообщили в ICS Travel Group. Билет в оба конца можно купить за 60 тысяч рублей.