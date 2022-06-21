https://ria.ru/20220621/shri-lanka-1796992046.html

Эксперты рассказали о скидках на отдых на Шри-Ланке

Эксперты рассказали о скидках на отдых на Шри-Ланке - РИА Новости, 21.06.2022

Эксперты рассказали о скидках на отдых на Шри-Ланке

Во время приостановки прямых перелетов отельеры Шри-Ланки привлекают туристов значительными скидками и спецпредложениями, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T17:22

2022-06-21T17:22

2022-06-21T17:22

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Во время приостановки прямых перелетов отельеры Шри-Ланки привлекают туристов значительными скидками и спецпредложениями, сообщает АТОР.Многие гостиницы на острове предлагают проживание с дисконтом в 30 процентов, рассказали в "Интуристе". Также места размещения готовы предоставить возможность оставаться в отеле семь ночей, заплатив только за пять, или заменяют полупансион полным, добавляют в "Русском Экспрессе".В среднем недельное проживание на двоих в гостинице категории три или четыре звезды обойдется в сумму от 13 тысяч рублей (с завтраками), а в пятизвездочной — от 19 тысяч рублей. Авиабилеты придется оплатить отдельно.Тур с перелетом, трансфером и проживанием в отеле две звезды стоит от 100 тысяч рублей на двоих. В отеле категории пять звезд — от 122 тысяч рублей.Кроме того, власти Шри-Ланки отменили для туристов обязательную местную страховку Local Covid Insurance с покрытием COVID-19 стоимостью 12 долларов.По информации туроператоров, приостановка полетной программы "Аэрофлота" между Москвой и Коломбо и беспорядки внутри страны ослабили интерес путешественников. Сказывается и фактор сезонности, отметили в ANEX Tour: летом очень жарко.По наблюдениям экспертов, путевки на остров продаются с небольшой глубиной, в основном за месяц. Туристы ждут возвращения прямой перевозки, а пока летают с пересадками авиакомпаниями Air Arabia, Fly Dubai, Emirates, сообщили в ICS Travel Group. Билет в оба конца можно купить за 60 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220508/iran-1787226817.html

https://ria.ru/20220618/iordaniya-1796055308.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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