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Комитет СФ одобрил закон об упрощенном ВНЖ для иностранных IT-специалистов - РИА Новости, 21.06.2022
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Комитет СФ одобрил закон об упрощенном ВНЖ для иностранных IT-специалистов
Комитет СФ одобрил закон об упрощенном ВНЖ для иностранных IT-специалистов - РИА Новости, 21.06.2022
Комитет СФ одобрил закон об упрощенном ВНЖ для иностранных IT-специалистов
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник принятый ранее закон о получения вида на жительство в России в... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:29
2022-06-21T15:29
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник принятый ранее закон о получения вида на жительство в России в упрощенном порядке для иностранных IT-специалистов и членов их семей, минуя получение разрешения на временное проживание.Совфед рассмотрит этот закон на заседании 22 июня.Документ был внесён в парламент правительством.При этом в законе отмечается, что облегчённый порядок получения вида на жительство не распространяется на отдельные категории граждан - работников зарубежных юрлиц, выполняющих монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в РФ технического оборудования.Преференции будут распространяться на иностранных IT-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, и членов их семей.
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россия, совет федерации рф
15:29 21.06.2022
 
Комитет СФ одобрил закон об упрощенном ВНЖ для иностранных IT-специалистов

Комитет СФ одобрил закон об упрощенном ВНЖ для иностранных IT-специалистов

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник принятый ранее закон о получения вида на жительство в России в упрощенном порядке для иностранных IT-специалистов и членов их семей, минуя получение разрешения на временное проживание.
Совфед рассмотрит этот закон на заседании 22 июня.
IT-специалист - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Россия возьмет пример с Казахстана по созданию условий для IT-специалистов
Документ был внесён в парламент правительством.
При этом в законе отмечается, что облегчённый порядок получения вида на жительство не распространяется на отдельные категории граждан - работников зарубежных юрлиц, выполняющих монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в РФ технического оборудования.
Преференции будут распространяться на иностранных IT-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, и членов их семей.
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