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Комитет СФ одобрил закон об упрощенном ВНЖ для иностранных IT-специалистов
Комитет СФ одобрил закон об упрощенном ВНЖ для иностранных IT-специалистов - РИА Новости, 21.06.2022
Комитет СФ одобрил закон об упрощенном ВНЖ для иностранных IT-специалистов
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник принятый ранее закон о получения вида на жительство в России в... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:29
2022-06-21T15:29
2022-06-21T15:29
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совет федерации рф
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник принятый ранее закон о получения вида на жительство в России в упрощенном порядке для иностранных IT-специалистов и членов их семей, минуя получение разрешения на временное проживание.Совфед рассмотрит этот закон на заседании 22 июня.Документ был внесён в парламент правительством.При этом в законе отмечается, что облегчённый порядок получения вида на жительство не распространяется на отдельные категории граждан - работников зарубежных юрлиц, выполняющих монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в РФ технического оборудования.Преференции будут распространяться на иностранных IT-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, и членов их семей.
https://ria.ru/20220617/it-1796271401.html
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россия, совет федерации рф
Комитет СФ одобрил закон об упрощенном ВНЖ для иностранных IT-специалистов
Комитет СФ одобрил закон об упрощенном ВНЖ для иностранных IT-специалистов